27 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Fairphone 6 : la durabilité passe à la vitesse supérieure

La marque néerlandaise Fairphone vient de lever le voile sur son tout nouveau modèle, sobrement baptisé The Fairphone (Gen. 6). Présenté dans sa ville natale, le smartphone marque une étape décisive pour l’entreprise, à la fois sur le plan technologique et sur celui de sa mission sociale et environnementale. Plus puissant, plus moderne et toujours aussi réparable, ce Fairphone 6 ambitionne de séduire un public plus large, sans renier son ADN éthique et durable.

Un design modernisé, une ergonomie soignée

Visuellement, le Fairphone 6 se distingue immédiatement par son format plus compact et ses lignes plus épurées. L’écran OLED LTPO de 6,31 pouces, à bordures affinées, propose une définition de 1116 x 2484 pixels et un taux de rafraîchissement dynamique allant de 10 à 120 Hz. Il est protégé par le nouveau verre Gorilla Glass 7i, garantissant une excellente résistance aux rayures et aux chocs.

Le téléphone reste plus épais que la moyenne (9,6 mm) du fait de sa conception modulaire, mais conserve un poids maîtrisé de 193 g. Il est certifié IP55, lui conférant une protection contre la poussière et les projections d’eau. Côté coloris, trois finitions mates sont proposées : Cloud White, Forest Green et Horizon Black.

Un bond en avant technologique

Pour la première fois, Fairphone adopte une puce réellement compétitive : le Snapdragon 7s Gen 3, couplé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage, extensibles via carte microSD jusqu’à 2 To.

L’appareil photo principal bénéficie aussi d’un net progrès : le capteur Sony Lytia 700C de 50 MP délivre des clichés nets, même en basse lumière. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 13 MP et une caméra frontale Samsung de 32 MP.

Une autonomie solide et une batterie interchangeable

Le Fairphone 6 intègre une batterie de 4415 mAh, qui assure une autonomie annoncée de jusqu’à 53 heures en usage mixte. Elle est compatible avec la charge rapide 30W (50 % en 20 minutes), mais le chargeur n’est pas inclus. Comme toujours chez Fairphone, la batterie est amovible et remplaçable facilement via sept vis standard, un atout de plus pour la durabilité.

Le champion de la réparabilité et de la modularité

La modularité reste au cœur de l’ADN Fairphone. Douze modules peuvent être remplacés avec un simple tournevis : écran, batterie, appareil photo, port USB-C, et plus encore. Le dos du téléphone, fixé par deux vis, permet d’y ajouter des accessoires interchangeables : dragonne, porte-cartes, lanière… Un système ingénieux pensé pour minimiser les matériaux et maximiser la personnalisation.

Durabilité logicielle : une promesse tenue jusqu’en 2033

C’est l’un des engagements les plus marquants du Fairphone 6 : huit années de support logiciel, dont sept mises à jour majeures d’Android, ce qui surpasse même les promesses des géants comme Google et Samsung. Le smartphone est livré avec Android 15 dans sa version la plus pure, sans surcouche ni applications préinstallées.

Fairphone introduit aussi une nouvelle fonctionnalité baptisée "Fairphone Moments", un mode activable via un bouton latéral qui bascule l’interface en un mode minimaliste. L’idée : aider à la déconnexion numérique en ne conservant que les fonctions essentielles.

Un engagement écologique et social toujours plus poussé

Fairphone affirme que plus de 50 % des matériaux utilisés dans le Fairphone 6 sont recyclés ou issus de filières responsables, contre 42 % sur le modèle précédent. Quatorze matériaux critiques – comme le cobalt, l’or, le tungstène ou encore l’aluminium – sont concernés. Le plastique utilisé est recyclé à plus de 93 %, et l’aluminium provient d’une filière circulaire.

L’assemblage final, ainsi que la fabrication des composants principaux, est alimenté par de l’énergie 100 % renouvelable, réduisant ainsi drastiquement l’empreinte carbone du produit.

Fairphone est aussi la seule marque de smartphones à proposer un modèle neutre en déchets électroniques grâce à des programmes de recyclage et de compensation.

Un modèle équitable jusqu’à la chaîne d’approvisionnement

La marque néerlandaise ne se limite pas à l’environnement : elle s’attaque aussi aux injustices sociales. Depuis 2019, plus d’un million de dollars ont été versés via son programme Living Wage Bonus à ses ouvriers et fournisseurs partenaires, pour combler l’écart entre salaire minimum et revenu décent. Des améliorations ont aussi été mises en œuvre dans les usines partenaires pour garantir de meilleures conditions de travail et une sécurité accrue.

Un prix plus accessible

L’un des aspects les plus marquants de cette sixième génération reste sans doute son prix de lancement : 599 €, soit 100 € de moins que le Fairphone 5 à sa sortie. Un positionnement plus agressif qui pourrait démocratiser l’accès à l’électronique responsable. Le smartphone est disponible dès maintenant via le site officiel de Fairphone, ainsi que chez plusieurs partenaires : Orange, Boulanger, Fnac-Darty, SFR, Bouygues Telecom, LDLC, Murena et Commown.