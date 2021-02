09 février 2021 à 06h00 par Philippe | 10 février 2021 à 06h21

Le Fairphone obtient la note de 8,7 sur 10 au nouvel indice de réparabilité français

Fairphone devient l'un des premiers fabricants de smartphone à se conformer à l'indice de réparabilité français entré en vigueur le 1er janvier 2021, et obtient un score de 8,7/10.

Ce nouvel indice impose aux revendeurs et aux opérateurs français l'obligation légale d'afficher un score de réparabilité pour chaque smartphone qu'ils commercialisent. Le score sur 10 est calculé en fonction des réponses saisies dans une matrice basée sur des critères tels que l'accessibilité à la documentation relative à l'appareil et la disponibilité des pièces de rechange.

Fairphone faisait partie des différents acteurs du secteur invités dès 2019 à participer aux échanges et à aider le service du Commissariat général au développement durable et du Service de l'économie verte et solidaire en charge du développement du nouvel outil. Au niveau de l'UE, la Commission européenne a présenté quant à elle l'an dernier son Plan d'Action pour l'Economie Circulaire, qui permettra d'allonger la durée de vie des produits et de limiter leur obsolescence prématurée au travers de la réutilisation, de la réparabilité ainsi que de l'évolutivité des composants et logiciels.

Depuis sa création, FairPhone a toujours promu l'idée d'une réparabilité facile afin d'optimiser la durée de vie de ses téléphones. En se concentrant sur des réparations à faire soi-même, des pièces remplaçables, des mises à niveau modulaires et une assistance logicielle étendue, Fairphone a permis à ses clients d'utiliser leurs téléphones au-delà de la durée de vie standard de 2 à 3 ans.