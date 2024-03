04 mars 2024 à 07h28 par La rédaction

Fairphone récompensé aux GLOMO Awards 2024

L'entreprise néerlandaise Fairphone, a remporté le prix de la "Meilleure innovation mobile pour l'action climatique" lors des Global Mobile Awards (GLOMO) qui se sont tenus au Mobile World Congress de Barcelone. Considérés comme les récompenses les plus prestigieuses de l'industrie mobile, les GLOMO Awards sont décernés par un jury d'experts de renom.

Fairphone était également finaliste dans la catégorie "Contribution mobile exceptionnelle aux objectifs de développement durable des Nations unies". La victoire de l'entreprise dans la catégorie "Meilleure innovation mobile pour l'action climatique" met en lumière son engagement envers des initiatives environnementales significatives et innovantes pour réduire ou compenser les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre.

Grâce au Fairphone 5, l'entreprise continue de prôner la longévité et la réparabilité des smartphones afin de réduire les émissions de ces derniers, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Rappelons également que fin 2023, Fairphone a reçu la score la plus élevée possible pour le Fairphone 5 qui est de 10/10 sur l'échelle de réparabilité d'iFixit.