07 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Fairphone dévoile la version optimisée 3+ avec de nouveaux appareils photo et Android 10

De nouveaux modules viennent améliorer les caractéristiques techniques des propriétaires actuels de Fairphone 3. Avec le lancement de deux nouveaux modules de caméra, l'entreprise sociale néerlandaise Fairphone continue d'adopter une approche innovante en matière de longévité et de durabilité de ses smartphones. Les nouveaux modules de caméra sont désormais disponibles séparément pour les propriétaires actuels de Fairphone 3, ou dans sa version améliorée pour les nouveaux utilisateurs : le Fairphone 3+.

La caméra n'améliore pas seulement la qualité générale de l'image, elle dispose également d'un suivi d'objet amélioré, d'une stabilisation d'image et d'un enregistrement audio plus net donnant une définition réelle aux vidéos. Cette amélioration fait passer la caméra arrière de 12 à 48 mégapixels et la caméra avant de 8 à 16 mégapixels, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir des images plus nettes et des appels vidéo plus clairs. De plus, l'optimisation logicielle offre une vitesse d'obturation et une mise au point automatique plus rapides, optimisées pour le processeur Fairphone avec un décalage d'obturation nul.

Cette optimisation n'est pas seulement disponible pour les nouveaux acheteurs de Fairphone : parce que les modules d'appareil photo sont vendus séparément, les utilisateurs actuels de Fairphone 3 peuvent mettre à niveau leurs appareils pour 70€ jusqu'à la fin septembre et 94,90€ à partir du 1er octobre 2020. Cette modularité incite ainsi les utilisateurs à utiliser leur téléphone plus longtemps tout en accédant facilement aux dernières fonctionnalités.

En outre, le Fairphone 3+ contient 40 % de plastique recyclé, soit l'équivalent d'une bouteille de plastique de 33 cl. Le reste des spécificités techniques du Fairphone 3+ restent similaires à celles du Fairphone 3 qui a été conçu à partir de matériaux recyclés comme le cuivre ou le plastique et issus de zones sans conflit. Ce smartphone est durable grâce à son design modulaire avec six pièces interchangeables (écran, microphone, caméra, batterie et modules supérieurs et inférieurs).

Il est doté d'un écran 5,7 pouces Full HD LCD et d'une batterie amovible de 3 040mAh. Il dispose d'une Puce Qualcomm Snapdragon 632 avec 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire extensible via son port MicroSD. Il est compatible Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et NFC.

Au prix de 469 €, le Fairphone 3+ est livré pré-installé avec Android 10, qui sera également disponible pour les utilisateurs actuels du Fairphone 3. Les produits seront commercialisés à partir du 14 septembre auprès de partenaires tels qu'Orange, FNAC/DARTY, Boulanger et Commown.