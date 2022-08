02 août 2022 à 00h15 par Philippe

Fantasy Town est désormais disponible sur iOS et Android

Dans Fantasy Town, le joueur joue le rôle d'un Seigneur qui est, à contrecœur, souverain d'Arsendal. Ses multiples tentatives pour fuir ses responsabilités sont contrées par les habitants de la ville. Le joueur sera donc impliquer dans un large éventail de tâches : l'entretien des cultures, la construction de nouvelles structures, veiller à rendre les citoyens heureux et bien plus encore. Plus la ville prospère, plus il est difficile pour le joueur de s'échapper, surtout après en avoir appris davantage sur le mystérieux passé d'Arsendal.

En plus de ses mécanismes de simulation agricole, Fantasy Town propose un mélange de RPG, d'aventure et d'exploration. Les joueurs devront combattre des Trolls, faire évoluer les villageois pour qu'ils deviennent des guerriers ou des artisans plus efficaces, étendre les frontières de leur ville, explorer de nouveaux donjons passionnants à la recherche de ressources rares et bien plus encore. Des événements spéciaux seront également organisés régulièrement et récompenseront les joueurs qui auront pris part aux mini-jeux amusants, comme des énigmes ou des courses.

Les joueurs peuvent également collaborer en ajoutant des amis et/ou en créant des guildes pour s'entraider et veiller sur leurs villes pendant leur absence. Venez à bout des incendies, sauvez vos plantes des ouragans et défendez vos villes contre une myriade de monstres, notamment des krakens. Des événements de guilde seront également disponibles : les joueurs pourront coopérer au sein d'une même guilde et ainsi gagner des récompenses spéciales. Le travail d'équipe fait des miracles, et dans Fantasy Town, tout le monde peut s'en sortir avec l'aide de ses amis.

Fantasy Town est disponible sur Android et iOS.