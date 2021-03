21 février 2021 à 06h00 par Philippe | 03 mars 2021 à 21h04

Faut-il acheter son smartphone avec ou sans son forfait ?

Depuis la création des forfaits mobiles sans engagement, les consommateurs sont partagés entre ces offres alléchantes et les forfaits classiques avec abonnement. L'argument qui fait souvent pencher la balance, c'est la manière dont on achète le smartphone avec ou sans abonnement. Le consommateur qui s'oriente sur une solution avec abonnement fait le choix de la simplicité alors celui choisit un forfait sans engagement cherche plutôt la liberté.

Le prix du smartphone lissé avec les forfaits avec engagement

Aujourd'hui, le prix d'un smartphone neuf peut dépasser de loin le prix d'un ordinateur portable. C'est le cas des modèles issus des gammes pro chez des fabricants comme Apple, Samsung, Sony ou encore Huawei.

Par exemple, l'iPhone 12 pro est un modèle neuf chez Apple dont le prix démarre à 1159 euros. Difficile de sortir cette somme pour un achat au comptant. Or, l'avantage des forfaits avec engagement, c'est que le prix de l'appareil est répercuté sur les mensualités de paiement du forfait sur une durée qui est de 1 ou 2 ans. Cela permet de disposer d'un téléphone neuf à moindre frais tous les mois. Néanmoins, quand on fait le calcul du prix répercuté sur 2 ans, on s'aperçoit que l'on paie le téléphone bien plus cher.

En réalité, ce qui lie l'abonné avec l'opérateur avec les forfaits avec abonnement, c'est la durée d'amortissement du smartphone. Si le client souhaite changer d'opérateur et rompre son contrat, il devra payer des frais plus ou moins importants selon le nombre de mensualités déjà réglées.

Les smartphones moins chers avec les forfaits sans engagement

Les forfaits sans engagement n'incluent pas de téléphone. C'est pour cette raison qu'ils figurent parmi les moins chers du marché. L'avantage de ces offres, c'est qu'elles garantissent au client la possibilité de résilier l'abonnement et de changer d'opérateur à tout moment. D'ailleurs, les opérateurs mettent tout en œuvre pour faciliter le changement de forfait en proposant d'effectuer toutes les démarches de résiliation et de portage du numéro de téléphone auprès de l'ancien opérateur. Au début, la majeure partie des clients qui passaient sur un forfait sans engagement avaient déjà un téléphone. Néanmoins, quand il fallait changer de mobile pour un téléphone neuf, ces derniers revenaient très souvent sur une offre avec un abonnement.

Pour faire face à ce problème, les opérateurs qui proposent des forfaits sans engagement ont rapidement mis en place des partenariats avec la plupart des fabricants pour proposer des réductions intéressantes. Ensuite, la plupart des fournisseurs proposent désormais des facilités de paiement pour rivaliser avec les offres illimitées avec abonnement. Avec les intérêts, le smartphone coûtera plus cher qu'au comptant, mais il aura l'avantage de rester à un tarif plus raisonnable que les offres avec engagement.

Par conséquent, acheter son smartphone au comptant coûte moins cher que de lisser son prix dans un abonnement de deux ans chez la plupart des opérateurs. Néanmoins, les offres avec engagement permettent de se procurer plus facilement un téléphone neuf tout en étalant les échéances de paiement sur une durée de deux ans.