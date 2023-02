07 février 2023 à 00h15 par Philippe

Faut-il choisir un forfait 4G ou 5G ?

La 5G débarque en France, et les opérateurs ne cessent d'étoffer leurs offres mobiles en 4G et 5G. Face aux différentes formules, la question est désormais de savoir comment choisir entre un forfait 4G ou 5G. Mais qu'est-ce que la 5G au juste ? En quoi elle diffère de la 4G ? Est-ce que la 5G vaut le coup, quitte à s'équiper et dépenser un peu plus d'argent chaque mois pour son forfait 5G ?

La 4G et 4G+

La 4G est arrivée en 2012 en France. Elle est la 4ème génération de réseau mobile. Ensuite, elle a été complétée par la 4G+, offrant des performances et des débits augmentés par rapport à la 4G. La 4G a surtout révolutionné les usages mobiles en permettant de surfer rapidement sur Internet, d'accéder à des appels en visio de bonne qualité et de regarder des vidéos en HD et en 4K. Les débits sont de 150 Mbit/s pour la 4G et 300 Mbit/s pour la 4G+ (débits supérieurs à une connexion ADSL).

La 5G

Quant à la 5G, elle est arrivée en France en 2018 et les premiers forfaits 5G sont apparus en décembre 2020. Elle est la 5ème génération de réseau mobile, qui est actuellement en cours de déploiement sur le territoire français. Bien que son déploiement soit rapide, elle est encore assez minoritaire. La 5G, c'est aussi la promesse de meilleurs débits avec l'internet mobile jusqu'à 10 Gbit/s (environ 10 fois plus rapide que la 4G).

Quelle est la différence entre un forfait 4G et 5G ?

La différence entre un forfait 4G et 5G est la vitesse de connexion à internet. Plus rapide que la 4G, la 5G offre actuellement jusqu'à trois fois plus de débit que la 4G. Lorsqu'elle sera totalement déployée, elle pourra même en offrir jusqu'à dix fois plus. La 5G est également en mesure de traiter davantage de données en même temps.

Est-ce que ça vaut le coup de prendre un forfait 5G ?

Pour choisir un forfait mobile 4G ou 5G, il est important de prendre en compte la couverture du réseau de l'opérateur choisi. Si ce n'est pas le cas, un forfait 4G peut être plus approprié. Il faut savoir aussi que les forfaits 5G peuvent être plus chers que les forfaits 4G.

Il existe de nombreux forfaits mobiles 4G et 5G disponibles en France auprès de différents opérateurs tels que SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free. Les opérateurs virtuels comme Cdiscount, NRJ Mobile, Auchan Telecom, Coriolis Prixtel ou encore La Poste Mobile proposent également des forfaits 5G. Ces opérateurs virtuels aussi appelés MVNO ont passé un contrat avec un opérateur mobile classique comme Orange, Bouygues, ou SFR

Ces forfaits incluent généralement des options de données, des appels et des SMS illimités, et peuvent varier en termes de prix et de caractéristiques. Les forfaits 5G sont généralement plus onéreux que les abonnements 4G classiques.

En France, on peut trouver des forfaits 5G à partir de 12,99 euros par mois. Il est également recommandé de comparer les différentes offres entre un forfait mobile sans engagement ou avec engagement pour trouver la formule qui convient le mieux à vos besoins.

Si vous avez besoin d'une vitesse de connexion plus rapide pour les tâches en ligne intensives (téléchargement de fichiers volumineux, streaming vidéo de haute qualité, etc.), un forfait 5G peut être plus adapté.

Il faut savoir que les forfaits 5G sont plus chers que les forfaits 4G. Il est donc important de comparer les coûts et les avantages de chaque option.

Dernier point, il faut s'assurer que le smartphone soit compatible avec le réseau 5G. Presque tous les nouveaux modèles commercialisés sont désormais compatibles avec la 5G.