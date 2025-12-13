13 décembre 2025 à 09h22 par Philippe

Faut-il vraiment offrir un smartphone avant 12 ans ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, la question revient avec insistance dans de nombreuses familles : faut-il offrir un smartphone à son enfant, et surtout, à quel âge ? Derrière ce dilemme devenu presque rituel se cache désormais une inquiétude étayée par la science. Une vaste étude américaine publiée dans la prestigieuse revue Pediatrics met en lumière un lien préoccupant entre l’acquisition précoce d’un smartphone et plusieurs indicateurs clés de la santé physique et mentale chez les préadolescents.

Une étude d’envergure pour un enjeu de santé publique

Menée à partir des données de l’Adolescent Brain Cognitive Development Study, l’étude repose sur un échantillon exceptionnel de 10 588 enfants suivis sur plusieurs années aux États-Unis. Les chercheurs se sont intéressés à l’âge d’acquisition du premier smartphone et à la possession effective d’un téléphone à 12 ans, en les mettant en regard de trois indicateurs majeurs : la dépression, l’obésité et le manque de sommeil.

Les analyses statistiques, ajustées pour de nombreux facteurs comme le milieu socio-économique, le développement pubertaire, la possession d’autres écrans ou encore le contrôle parental, révèlent des associations robustes et cohérentes. À 12 ans, les enfants déjà équipés d’un smartphone présentent un risque significativement plus élevé de troubles de la santé que ceux qui n’en possèdent pas encore.

À 12 ans, des risques nettement accrus

Les chiffres avancés par les chercheurs sont sans appel. À âge égal, les préadolescents détenteurs d’un smartphone affichent un risque de symptômes dépressifs supérieur de 31 % par rapport à leurs pairs non équipés. Le constat est encore plus marqué du côté de la santé physique et du sommeil, avec un risque d’obésité accru de 40 % et une probabilité de sommeil insuffisant augmentée de 62 %.

Ces données dressent le portrait d’un âge charnière, celui de l’entrée dans l’adolescence, où l’introduction d’un smartphone semble coïncider avec une fragilisation globale de l’équilibre des jeunes.

Plus tôt le smartphone arrive, plus les effets s’installent

Au-delà de la simple possession d’un téléphone, l’étude montre que l’âge d’acquisition joue un rôle déterminant. Chaque année gagnée avant l’arrivée du premier smartphone est associée à une augmentation mesurable des risques, notamment en matière d’obésité et de manque de sommeil. À l’inverse, retarder l’équipement apparaît comme un facteur protecteur : attendre une année supplémentaire réduit le risque d’obésité d’environ 9 % et celui de sommeil insuffisant de près de 8 %.

Autrement dit, le calendrier compte autant que l’objet lui-même. Plus l’enfant est jeune lorsqu’il reçoit son smartphone, plus les effets négatifs semblent s’installer durablement.

Même une acquisition tardive n’est pas anodine

Les chercheurs se sont également penchés sur le cas des enfants qui ne possédaient pas de smartphone à 12 ans, mais en ont reçu un au cours de l’année suivante. Là encore, les résultats interpellent. À 13 ans, ces adolescents présentent davantage de symptômes psychopathologiques de niveau clinique, avec un risque supérieur de 57 %, ainsi qu’une augmentation de 50 % des troubles du sommeil, même après avoir pris en compte leur état de santé initial.

Ces observations suggèrent que l’introduction du smartphone, même lorsqu’elle n’est pas très précoce, constitue une étape sensible dans le développement émotionnel et physiologique des jeunes.

Le sommeil, première victime des écrans personnels

Parmi les mécanismes évoqués par les chercheurs, le sommeil occupe une place centrale. Plusieurs travaux complémentaires montrent qu’une proportion non négligeable d’enfants de 11 et 12 ans est réveillée la nuit par des notifications lorsque le smartphone est conservé dans la chambre. Cette fragmentation du sommeil se traduit par une fatigue chronique, des difficultés de concentration en classe et, à terme, une baisse des performances scolaires.

Le Dr Ran Barzilay, pédopsychiatre et auteur principal de l’étude, insiste sur l’importance de préserver des nuits sans écrans, rappelant que le sommeil joue un rôle fondamental dans le développement cérébral et émotionnel à cet âge.

Moins de mouvement, plus de comparaison sociale

L’activité physique constitue un autre angle mort de l’usage précoce du smartphone. Une large majorité d’enfants et d’adolescents ne respecte pas les recommandations quotidiennes d’exercice, en partie parce que leur attention est captée par les écrans. Le temps passé dehors, le jeu libre et les activités sportives cèdent progressivement du terrain face aux usages numériques.

Sur le plan psychique, l’exposition aux réseaux sociaux accentue les phénomènes de comparaison, en confrontant les jeunes à des images idéalisées et filtrées. Ce décalage entre la réalité vécue et les standards perçus en ligne est régulièrement cité comme un facteur contribuant aux symptômes dépressifs à l’adolescence.

Des conclusions prudentes mais sans ambiguïté

Les auteurs de l’étude prennent soin de rappeler que leurs résultats établissent des associations, et non une relation de causalité directe. Les smartphones ne sont pas intrinsèquement nocifs pour tous les adolescents et peuvent, dans certains contextes, renforcer les liens sociaux, soutenir l’apprentissage ou répondre à des enjeux de sécurité et de communication.

Pour autant, les chercheurs appellent à une réflexion approfondie sur le moment opportun pour équiper un enfant. Selon le Dr Ran Barzilay, la décision d’offrir un smartphone devrait intégrer ses bénéfices potentiels mais aussi ses conséquences possibles sur la santé, à un âge où les équilibres restent particulièrement fragiles.

En France, des repères d’âge de plus en plus clairs

Ces résultats font écho aux recommandations formulées en France par la commission sur les écrans missionnée par l’Élysée. Celle-ci préconise l’absence de téléphone portable avant 11 ans, l’absence d’accès à Internet avant 13 ans et un accès différé aux réseaux sociaux, idéalement à partir de 15 ans. Le chef de l’État a même évoqué la possibilité d’étendre l’interdiction du smartphone au lycée, signe que le débat dépasse désormais le cadre familial pour devenir un enjeu de politique publique.

Attendre, encadrer et dialoguer

Le message qui se dégage de cette étude est clair : retarder l’acquisition du premier smartphone constitue une mesure de protection pour la santé des enfants. Lorsque l’équipement devient nécessaire, l’encadrement reste essentiel. Limiter l’usage nocturne, préserver des temps sans écran, encourager l’activité physique et maintenir un dialogue ouvert sur les pratiques en ligne apparaissent comme des leviers concrets pour réduire les risques.

À l’heure où le smartphone s’impose comme un objet du quotidien, ces travaux rappellent que son introduction dans la vie d’un enfant n’est jamais anodine. L’âge auquel il arrive peut, à lui seul, peser durablement sur son bien-être.