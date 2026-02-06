06 février 2026 à 00h00 par La rédaction

Fin 2025, le prépayé relance la croissance du parc mobile français

Le marché français des communications mobiles termine l’année 2025 sur une dynamique plus soutenue qu’un an auparavant. Selon les résultats définitifs publiés dans l’observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques, le nombre de cartes SIM en service poursuit sa progression et affiche même une accélération marquée au quatrième trimestre, contrastant avec la quasi-stagnation observée fin 2024.

Au 31 décembre 2025, la France compte 84,9 millions de cartes SIM actives hors cartes MtoM. Sur le seul quatrième trimestre, le parc s’est enrichi de 300 000 cartes supplémentaires, contre à peine 20 000 un an plus tôt. Une évolution qui traduit un changement de tendance notable, après plusieurs trimestres de croissance modérée.

Le prépayé, principal moteur de l’accélération

Cette intensification de la croissance s’explique avant tout par le rebond du segment prépayé. Longtemps en recul structurel, le nombre de cartes prépayées progresse de 80 000 unités au quatrième trimestre 2025, alors qu’il avait reculé de 175 000 cartes sur la même période en 2024. Ce retournement constitue l’élément le plus marquant de la fin d’année.

À l’inverse, la dynamique du marché des forfaits apparaît plus stable. Le nombre de forfaits progresse de 190 000 cartes sur le trimestre, un niveau comparable à celui observé un an plus tôt. Si les abonnements restent le socle de la croissance du parc mobile, ils ne contribuent plus à l’accélération globale observée fin 2025.

Une dynamique renforcée en France hexagonale, tous segments confondus

En France hexagonale, le parc de cartes SIM hors MtoM atteint 82,3 millions à la fin de l’année. La croissance trimestrielle s’élève à 285 000 cartes au quatrième trimestre 2025, contre 85 000 seulement au quatrième trimestre 2024. L’augmentation concerne l’ensemble des segments du marché, qu’il s’agisse du prépayé ou des forfaits, et touche aussi bien les particuliers que les entreprises.

Sur le marché résidentiel, la progression est particulièrement marquée. Le nombre de cartes SIM destinées aux particuliers augmente de 190 000 unités au quatrième trimestre 2025, soit près de quatre fois plus qu’un an auparavant. Là encore, le prépayé joue un rôle clé : après une baisse de 90 000 cartes fin 2024, ce segment gagne 80 000 cartes en fin d’année 2025.

En revanche, la croissance du marché des forfaits grand public montre des signes d’essoufflement. Le nombre de forfaits progresse de 110 000 cartes sur un an au quatrième trimestre 2025, contre 140 000 cartes un an plus tôt. Une évolution qui confirme la maturité du marché résidentiel post-payé.

Le segment entreprises poursuit une croissance plus soutenue

Du côté des entreprises, la dynamique reste plus robuste que sur le marché résidentiel. Au quatrième trimestre 2025, le nombre de cartes SIM professionnelles progresse de 60 000 unités, contre 40 000 au quatrième trimestre 2024. Sur un an, la croissance atteint 2,2 %, soit un rythme nettement supérieur à celui observé pour les forfaits résidentiels post-payés, limité à 0,7 %.

Le parc entreprises totalise désormais 12 millions de cartes SIM, représentant 15 % du parc total hors MtoM. Cette proportion demeure stable sur un an, confirmant le poids structurel du segment professionnel dans le marché mobile français.

En outre-mer, une reprise progressive malgré des contrastes marqués

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, le nombre de cartes SIM en service atteint 2,6 millions au quatrième trimestre 2025. Le parc progresse de 18 000 cartes sur le trimestre, marquant ainsi un quatrième trimestre consécutif de hausse, après la forte contraction enregistrée fin 2024.

Cette progression repose exclusivement sur les forfaits, en hausse de 20 000 unités, tandis que le nombre de cartes prépayées recule légèrement de 2 000 unités. Malgré ce repli, le prépayé conserve une place nettement plus importante qu’en France hexagonale : il représente 13 % des cartes SIM en outre-mer, contre 8 % dans l’Hexagone.

Les disparités territoriales restent toutefois très marquées. À Mayotte, près d’une carte sur deux est une carte prépayée, avec un taux atteignant 44 %, alors qu’à La Réunion, cette proportion chute à seulement 2 %.

Les cartes MtoM retrouvent une trajectoire de forte croissance

Enfin, le segment des cartes MtoM confirme son redressement. Après une chute brutale fin 2024, liée à des résiliations massives de cartes inactives, le parc MtoM progresse pour le quatrième trimestre consécutif. Au quatrième trimestre 2025, la hausse atteint 880 000 cartes, portant le total à 25,7 millions de cartes SIM MtoM en France.

Cette reprise souligne le rôle croissant des usages connectés dans l’industrie, les services et les infrastructures, et renforce le poids du MtoM dans l’écosystème global des communications électroniques.