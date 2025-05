09 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Fin d'une ère : Apple réinvente le rythme de ses lancements d'iPhone

Cupertino s’apprête à bousculer l’un de ses rituels les plus emblématiques : le lancement unique de ses nouveaux iPhone en septembre. Selon des sources concordantes, dont le média The Information et l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo, Apple envisagerait une profonde refonte de sa stratégie de lancement. À la clé : des modèles haut de gamme à l’automne, des versions standards au printemps, et surtout l’arrivée d’un tout premier iPhone pliable.

Une stratégie de lancement totalement réinventée

Depuis 2012, septembre rime avec iPhone. Une habitude gravée dans le marbre qui pourrait bientôt appartenir au passé. Pour la première fois en plus d’une décennie, Apple s’apprêterait à dédoubler son calendrier de lancement. Objectif : faire face à une concurrence asiatique plus agressive, notamment en Chine, et mieux rythmer ses sorties tout au long de l’année.

Apple envisagerait désormais de structurer ses lancements annuels en deux temps bien distincts?: à l’automne, elle dévoilerait uniquement ses modèles haut de gamme, dont les iPhone Pro, Pro Max et un tout nouveau modèle plus fin baptisé iPhone Air, tandis qu’au printemps 2026 seraient présentés les modèles plus abordables, comme les iPhone standard et les versions économiques de type « e ».

Un calendrier prévisionnel dense jusqu’en 2027

Voici le plan probable des prochaines années, selon Ming-Chi Kuo :

Automne 2025 : iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone 17 Air (ou Slim).

Printemps 2026 : iPhone 17e.

Automne 2026 : iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, et surtout l’iPhone pliable.

Printemps 2027 : iPhone 18 et iPhone 18e.

Automne 2027 : iPhone 19 Air, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max, iPhone pliable 2.

Pourquoi un tel changement ?

Ce bouleversement stratégique n’est pas anodin puisqu’il permettrait à Apple de mieux répartir sa production sur l’année, de conserver l’attention des médias en multipliant les temps forts, de réagir à la pression croissante exercée par les concurrents asiatiques sur le marché chinois et de s’insérer dans la dynamique des smartphones pliables, un segment en plein essor où Samsung et Huawei ont pris une longueur d’avance.

Un iPhone pliable : Apple entre dans la course

Longtemps attendu, souvent annoncé, jamais dévoilé, l’iPhone pliable pourrait enfin devenir réalité en septembre 2026 ; il prendrait la forme d’un smartphone au design « livre », doté d’un écran extérieur de 5,7 pouces extensible à près de 8 pouces une fois ouvert, avec une finesse remarquable estimée entre 4,5 et 4,8 mm selon Ming-Chi Kuo, tout en intégrant naturellement la technologie Face ID.

Apple viserait ici la catégorie premium ultra-élégant, pour concurrencer directement les Galaxy Z Fold et Huawei Mate X.

iPhone Air : une nouvelle ligne, un positionnement flou

Parmi les nouveautés marquantes figure l’iPhone Air, également appelé iPhone Slim dans certaines fuites. Attendu dès 2025, ce modèle se voudrait plus fin, plus léger et plus cher. Il serait présenté chaque automne aux côtés des versions Pro.

Mais une question demeure : ce modèle, pourtant proche du format standard, ne serait-il pas plus à sa place dans les lancements printaniers ?

Un tournant stratégique historique

Avec cette nouvelle stratégie, Apple rompt non seulement avec ses habitudes, mais s’adapte aussi à un marché saturé. En répartissant ses sorties, la marque réduit le risque d’indigestion chez les consommateurs, optimise sa couverture médiatique annuelle et se donne de la flexibilité pour expérimenter de nouveaux formats.

Et ce n’est pas tout : ce changement de rythme pourrait aussi bousculer le marché de l’occasion, traditionnellement secoué chaque septembre par l’arrivée de nouveaux modèles.

Vers un lancement anniversaire ?

2027 marquera les 20 ans du premier iPhone. Un événement symbolique que certains observateurs pensent déjà coché dans l’agenda d’Apple pour lancer un produit d’exception. Le second iPhone pliable ? Un iPhone sans port ni bouton ? Tout est possible.



Apple ne se contente plus de peaufiner ses produits : la firme de Cupertino s’attaque désormais à son rythme de sortie, une décision stratégique majeure dictée par la réalité du marché. Entre le pliable, la segmentation accrue de ses gammes et la multiplication des événements, la marque à la pomme entre dans une nouvelle ère, plus dynamique, plus éclatée… mais aussi potentiellement plus confuse pour ses clients.