15 octobre 2025 à 05h43 par La rédaction

Fin de tournage pour Clips : Apple abandonne son application de création vidéo

Huit ans après son lancement, Apple tire un trait sur Clips, son application de montage vidéo simplifié pour iPhone et iPad. Retirée de l’App Store depuis le 10 octobre 2025, elle ne recevra plus de mises à jour, mais restera fonctionnelle pour les utilisateurs actuels. Cette disparition marque la fin d’une expérimentation singulière d’Apple dans l’univers des outils créatifs grand public.

Une ambition claire : démocratiser la création vidéo

Lorsque Clips est apparue en 2017, Apple affichait une ambition limpide : rendre le montage vidéo accessible à tous. L’application se voulait une alternative légère à iMovie, pensée pour la spontanéité, les formats courts et le partage sur les réseaux sociaux. Son interface simplifiée et ses fonctions originales comme l’ajout de sous-titres automatiques via les Titres Live, filtres colorés, emojis animés, effets de réalité augmentée et intégration des Memoji, visaient à séduire les utilisateurs de Snapchat et d’Instagram.

Apple rêvait alors d’un nouvel espace créatif au croisement de la vidéo personnelle et des réseaux sociaux. Mais le public n’a jamais véritablement adhéré.

Un outil entre deux mondes

Clips a longtemps souffert d’un positionnement flou. Trop basique pour les vidéastes amateurs exigeants, déjà tournés vers des outils comme CapCut ou VN, et trop isolée pour les utilisateurs des plateformes sociales, qui privilégient les éditeurs intégrés de TikTok, Instagram ou YouTube Shorts.

Apple n’a d’ailleurs jamais réussi à lier Clips à son propre écosystème social à une époque où la viralité vidéo se construit au sein des applications elles-mêmes.

L’application évoluait ainsi dans une zone grise, séduisante mais solitaire : un espace de création sans véritable communauté pour la soutenir. Les mises à jour, d’abord régulières, se sont espacées jusqu’à devenir purement correctives, signe avant-coureur de l’abandon à venir.

Une disparition discrète mais significative

La fin de Clips n’a pas été accompagnée d’un grand communiqué. C’est MacRumors qui a remarqué en premier sa disparition de l’App Store, confirmée par une note sobre sur le site d’Apple.

La firme précise que l’application restera utilisable sur iOS 26 et iPadOS 26, mais qu’aucune mise à jour ne sera désormais proposée. Apple recommande également de sauvegarder les créations en tant que vidéos finalisées, et non sous forme de projets Clips, sous peine de les rendre illisibles dans le futur.

Cette méthode d’annonce, minimaliste, s’inscrit dans la tradition d’Apple lorsqu’elle met fin à ses projets les moins essentiels, à l’image d’autres expérimentations discrètes, comme Photo Booth ou iBooks Author.

Une idée en avance… mais mal calibrée

Clips était pourtant en avance sur son temps. Dès 2017, l’application proposait un format de création rapide, vertical, adapté à la consommation mobile, bien avant que les Reels et Shorts ne s’imposent comme standard.

Mais sans stratégie de distribution virale ni intégration dans une plateforme communautaire, Clips ne pouvait rivaliser avec la force de frappe de TikTok ou Snapchat.

Même la tentative de relance en 2021, avec l’intégration directe de TikTok dans les options de partage, n’a pas suffi à inverser la tendance. Apple espérait séduire les jeunes utilisateurs avec un outil d’édition rapide, presque ludique. En vain.

Le marché s’était déjà structuré autour de solutions puissantes, gratuites et intégrées aux plateformes dominantes.

Une concurrence écrasante

Aujourd’hui, le secteur est largement dominé par CapCut, l’éditeur officiel de TikTok, devenu une référence en matière de création vidéo mobile grâce à son équilibre entre puissance, gratuité et automatisation IA.

Instagram n’est pas en reste : sa récente application Edits vient chasser sur le même terrain, renforçant encore l’emprise des géants sociaux sur la production de contenu.

Dans ce contexte, l’approche minimaliste d’Apple, plus esthétique que sociale, paraît anachronique. Clips semble appartenir à une autre époque, celle où l’on créait avant tout pour soi, pas pour l’algorithme.

iMovie, dernier survivant de la vision vidéo d’Apple

Avec la fin de Clips, iMovie reste le seul vestige de la stratégie d’Apple en matière de vidéo grand public. Plus complet mais aussi plus classique, iMovie conserve sa pertinence pour les utilisateurs occasionnels, sans chercher à séduire les créateurs de contenu.

La firme de Cupertino semble désormais concentrer ses efforts créatifs sur Final Cut Pro pour iPad et sur ses outils professionnels, laissant de côté les usages les plus ludiques.

Ce retrait confirme une évolution plus large : Apple n’essaie plus de rivaliser avec les réseaux sociaux sur leur terrain, préférant se recentrer sur le matériel et les outils de productivité.

Un adieu sans éclat, mais pas sans sens

La disparition de Clips ne bouleversera pas l’écosystème iOS, mais elle symbolise la fin d’une ère, celle où Apple cherchait encore à rapprocher la création amateur de la créativité professionnelle.

Clips restera dans la mémoire comme une curiosité : un bel essai, poétique et un peu naïf, dans un monde numérique devenu beaucoup plus compétitif.