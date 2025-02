08 février 2025 à 07h34 par La rédaction

Fin des mises à jour Android pour plusieurs smartphones Samsung en 2025 : la liste des modèles concernés

Samsung est reconnu pour offrir un excellent suivi logiciel sur ses smartphones et tablettes. Mais comme chaque année, certains appareils atteignent la fin de leur cycle de mises à jour majeures. En 2025, plusieurs modèles phares et de milieu de gamme du fabricant sud-coréen recevront leur dernière mise à jour Android avec One UI 7, basé sur Android 15. Découvrez si votre smartphone est concerné et quelles alternatives s'offrent à vous.

One UI 7 : une dernière mise à jour avant la fin du support

Samsung a déjà commencé le déploiement de One UI 7, qui apporte une interface revisitée, des animations plus fluides et de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Toutefois, tous les appareils ne bénéficieront pas de cette mise à jour et, pour certains, ce sera la dernière. Une fois Android 15 installé, ces smartphones et tablettes ne recevront plus de nouvelles versions majeures du système d'exploitation, mais continueront à recevoir des correctifs de sécurité pendant au moins un an.

Quels appareils Samsung ne recevront plus de mises à jour Android après 2025 ?

Si vous possédez l’un des modèles suivants, sachez qu'Android 15 sera la dernière mise à jour majeure que vous recevrez :

Smartphones haut de gamme :

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Smartphones pliables :

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Modèles de milieu de gamme :

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14

Tablettes :

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Quelles alternatives pour rester à jour ?

Même si ces appareils ne recevront plus de nouvelles versions d’Android, ils continueront de fonctionner normalement et recevront des mises à jour de sécurité pour une période supplémentaire. Toutefois, pour ceux qui souhaitent bénéficier des dernières fonctionnalités et d'un support prolongé, il peut être intéressant d’envisager un renouvellement.

Samsung propose désormais un suivi logiciel étendu allant jusqu'à sept ans pour ses modèles les plus récents. Si vous cherchez à changer d’appareil, les Galaxy S24, S24 Ultra ou encore les futurs Galaxy S25 sont de bonnes options pour assurer un support logiciel sur le long terme.

Faut-il changer de smartphone ?

Si votre smartphone fonctionne encore bien et que vous n’avez pas besoin des dernières innovations logicielles, vous pouvez tout à fait le conserver encore quelques années. Cependant, si la sécurité et l’accès aux dernières mises à jour sont essentiels pour vous, alors passer à un modèle plus récent pourrait être une bonne idée.

En attendant, Samsung pourrait encore réserver quelques surprises et décider d'étendre le support de certains appareils…