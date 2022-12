21 décembre 2022 à 00h15 par Philippe | 21 décembre 2022 à 09h21

Finale de la Coupe du monde : le trafic sur les applications mobiles a explosé pendant les temps forts de la finale

Dimanche dernier nous avons vécu une finale de coupe du monde de football mémorable : l'Argentine et la France se sont rendues coup pour coup jusqu'aux tirs au but. Le drame et le suspense étaient aussi visibles dans l'utilisation des applications mobiles durant tout le match.

AppsFlyer a analysé la manière dont les applications mobiles ont été utilisées dans les 2 pays. Les données ont mis en évidence quelques tendances intéressantes tout au long du match. D'après l'analyse d'AppsFlyer, l'utilisation du mobile était la plus élevée pendant la mi-temps et à la fin du match, mais elle a également augmenté après chaque but.

Les applications de paris sportifs et de résultats sportifs ont connu un pic d'utilisation après chaque but : l'utilisation des apps de paris et de résultats sportifs a explosé après chaque but car les téléspectateurs voulaient connaître les statistiques, surveiller leurs paris et parier en temps réel.

Le nombre de sessions des applications sociales et des applications de gaming ont considérablement grimpé pendant la mi-temps : la plupart des utilisateurs profitaient des temps morts pour poster sur les réseaux sociaux, surfer en ligne et jouer.

Répartition en France et en Argentine :

France :

- Augmentation de 132% des sessions d'applications mobiles à la mi-temps (125% pour les jeux, 150% pour les applications sociales).

- Augmentation de 140% des sessions d'applications mobiles à la fin du temps règlementaire (110% pour les jeux, 150% pour les applications sociales).

- Pendant les deux premiers buts de l'Argentine, les sessions d'applications mobiles de la catégorie "Jeux de casino & Paris sportifs" ont connu un pic d'environ 200%

- Pendant les deux premiers buts de la France, il y a eu un pic d'environ 300% des sessions d'applications mobiles de la catégorie "Jeux de casino et Paris sportifs".

Argentine :

- Augmentation de 210% des sessions d'applications mobiles à la mi-temps (120% pour les jeux, 282% pour les applications sociales).

- Augmentation de 120% des sessions d'applications mobiles à la fin du temps règlementaire (93% pour les jeux, 150% pour les applications sociales).

Aussi, à la fin du match, les utilisateurs argentins sont ceux qui ont le moins utilisé leur téléphone, ils étaient sûrement trop occupés à célébrer leur victoire.

Ces statistiques et informations sont basées sur 40 millions de sessions sur 16 000 applications mobiles distinctes pour l'argentine et 90 millions de sessions sur 28 000 applications distinctes pour la France.