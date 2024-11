26 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction | 26 novembre 2024 à 08h02

Fini la corvée de reconfiguration : Google simplifie la migration vers un nouveau smartphone Android

L'acquisition d'un nouveau smartphone suscite à la fois enthousiasme et appréhension. Bien que la fonction de restauration intégrée d'Android facilite le transfert d'applications et de données, la reconfiguration des connexions aux services en ligne demeure un obstacle.

Changer de téléphone Android, est souvent synonyme de longues heures passées à se reconnecter à toutes ses applications.

L'écart avec l'expérience iOS

Tandis qu'Apple propose une expérience de transfert de données très fluide, où les utilisateurs restent connectés à la plupart de leurs applications après le changement d'appareil, Android oblige ses utilisateurs à une reconnexion manuelle à chaque application.

Pour combler cet écart, Google a développé "Restore Credentials". Cette nouvelle fonctionnalité permet de simplifier considérablement le processus de migration entre appareils Android, en automatisant la reconnexion aux applications.

Fonctionnement de "Restore Credentials"

Grâce à des "clés de restauration" sécurisées, stockées dans le cloud, les utilisateurs Android pourront désormais se reconnecter automatiquement à leurs applications lors du passage à un nouvel appareil. Ces clés, générées lors de la première connexion, éliminent le besoin de saisir à nouveau ses identifiants.

Avec cette nouveauté, Android s'aligne sur l'expérience iOS en permettant un transfert automatique des comptes et des identifiants d'application. Cette amélioration va grandement faciliter la transition, rejoignant ainsi les solutions déjà proposées par certains fabricants comme Samsung avec Smart Switch ou Google avec son code QR.

En facilitant le changement de téléphone, Google vise aussi à renforcer la fidélité des utilisateurs à sa plateforme et à stimuler les ventes de nouveaux appareils Android.

Compatibilité étendue

Google précise également que "Restore Credentials" fonctionne sur tous les smartphones et tablettes Android 9 et versions ultérieures, à condition qu'ils disposent de Google Play services 242200000 ou d'une version plus récente. Cela signifie que même les appareils un peu plus anciens pourront bénéficier de cette nouveauté, qui n'est pas exclusive aux dernières versions d'Android comme Android 15 ou 16.