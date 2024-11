13 novembre 2024 à 07h59 par La rédaction

Finis les bagages perdus grâce à l'AirTag d'Apple et iOS 18.2

Qui n'a jamais vécu l'angoisse de voir sa valise disparaître à l'arrivée ? Ce scénario, bien que redouté, est devenu de plus en plus fréquent. Mais une solution high-tech pourrait bien révolutionner les voyages : l'AirTag d'Apple. De plus en plus de voyageurs glissent discrètement ce petit objet connecté dans leurs bagages afin de les localiser en temps réel.

En le glissant dans leur valise, ils peuvent suivre en temps réel sa localisation via leur iPhone. Une solution simple et efficace pour retrouver rapidement ses affaires en cas de perte ou de vol.

Apple simplifie le partage de la localisation

La firme de Cupertino vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour son système d'exploitation mobile. Avec la prochaine mise à jour iOS 18.2, Apple facilitera considérablement la récupération d'objets et de bagages perdus grâce à la fonction "Partage de la Position d'un Objet. En effet, dans la dernière version bêta d'iOS 18.2, Apple a introduit une fonctionnalité très attendue dans l'application Localiser : le partage de la localisation d'un objet avec une personne de confiance.

Pour bénéficier de la fonctionnalité de localisation d'objets perdus, Apple impose une condition : la personne désignée comme contact de confiance doit posséder un compte Apple. Une fois connectée, elle pourra suivre en temps réel la position de l'objet sur une carte détaillée et accéder aux coordonnées de l'utilisateur.

Ce nouvel outil permettra aux utilisateurs d'envoyer un lien à une personne de confiance ou directement à une compagnie aérienne, indiquant ainsi l'emplacement exact d'un objet égaré. Le lien de localisation, valable une semaine, pourra être ouvert sur n'importe quel navigateur, qu'il s'agisse d'un Mac, d'un PC, d'un iPhone ou même d'un appareil Android.

Les compagnies aériennes s'engagent

Plus de 15 compagnies aériennes ont déjà confirmé leur participation à ce programme parmi lesquelles figurent : Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic, et Vueling. Si Air France ne figure pas dans la liste initiale, la présence de KLM, sa compagnie sœur, laisse présager une adhésion prochaine au programme. Apple annonce aussi que d'autres compagnies aériennes rejoindront prochainement le programme.

Un partenariat stratégique avec WorldTracer

Le géant de la tech va également intégrer sa technologie de localisation "Find My" à WorldTracer. Ce logiciel est utilisé par 500 compagnies aériennes et 2 800 aéroports. Grâce à WorldTracer, les compagnies aériennes pourront intégrer un lien Apple Find My directement dans leur système, permettant ainsi de localiser avec précision les AirTags attachés aux bagages.