24 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Finis les vomissements en voiture ? Apple dévoile son arme secrète prévue sur IOS 18

En France, plus de 3 millions de personnes sont victimes du mal des transports, communément appelé cinétose. Cette condition se manifeste généralement par des nausées, des sueurs et, dans les cas les plus sévères, des vomissements.

Le mal des transports, on le sait, peut gâcher bien des voyages. Le smartphone est un concentré de stimuli visuels et auditifs qui peut vite désorienter votre cerveau. L'écran qui défile, les notifications qui surgissent, le tout rythmé par les vibrations du véhicule... Autant d'éléments qui accentuent la discordance entre vos sens et favorisent l'apparition du mal des transports.

Depuis plusieurs mois, Apple planche sur ce problème qui touche de nombreux utilisateurs. A moins d'un mois de sa grande conférence WWDC, la firme a dévoilé une fonctionnalité prometteuse qui vise à réduire considérablement les nausées ressenties en voiture, en bateau ou en avion.

La future mise à jour iOS 18 embarquerait une fonctionnalité baptisée "Vehicle Motion". Intégrée à l'application Accessibilité, cette innovation se matérialiserait par des points subtils autour de l'écran de votre iPhone.

Ces points réagiraient en temps réel aux mouvements du véhicule (accélération, freinage, etc.). L'objectif ? Réduire l'incidence du mal des transports en focalisant le regard sur un élément stable à l'écran.

La fonctionnalité pourra être activée manuellement via le centre de contrôle, à votre convenance. Elle pourra aussi s'activer automatiquement dès les premiers mouvements du véhicule, pour une prise en charge immédiate.

De plus, iOS sera également doté d'une nouvelle fonction d'accessibilité : le suivi oculaire. Les utilisateurs pourront contrôler leur iPad ou iPhone du regard, une avancée majeure pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.