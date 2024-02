24 février 2024 à 08h41 par La rédaction

Le forfait mobile Sosh chez Orange passe de 20 Go à 40 Go pour moins de 10 euros par mois

Alors que B&You, la gamme low-cost de Bouygues Telecom, a multiplié les offres attractives et que Red de SFR a également fait évoluer ses offres, Sosh ne compte pas rester sur le banc. L'opérateur mobile d'Orange dégaine à son tour un nouveau forfait pour se démarquer dans la course aux prix.

L'opérateur low-cost d'Orange frappe fort avec un nouveau forfait mobile de 40 Go dans sa gamme au prix de 9,99 €/mois. C'est deux fois plus de data que l'ancien forfait 20 Go, pour le même prix.

Le forfait SOSH 40 Go à 9,99 € par mois inclut :

- une enveloppe Web de 40 Go à consommer depuis la France métropolitaine (au-delà le débit est réduit),

- des appels et des SMS/MMS illimités en France,

- des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM vers ces zones et vers la France,

- 15 Go d'internet mobile depuis la zone Europe et DOM (débit réduit au-delà).