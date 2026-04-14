14 avril 2026 à 00h00 par Philippe

Forfaits « à vie » : SFR condamné à 10 millions d'euros pour avoir trompé ses abonnés

La promesse était simple, percutante, presque irrésistible dans un marché saturé d’offres promotionnelles : un forfait mobile à prix stable, « sans condition de durée », voire « garanti à vie ». Près d’une décennie plus tard, cette stratégie commerciale se retourne contre SFR. Par un jugement rendu le 19 mars 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’opérateur à une amende de 10 millions d’euros pour pratiques commerciales trompeuses, clôturant un long feuilleton judiciaire initié par UFC-Que Choisir.

Une décision lourde de conséquences, qui marque un tournant dans l’encadrement des pratiques marketing dans les télécommunications.

Une promesse commerciale au cœur de la conquête

Retour en 2017. À travers sa marque low-cost RED, SFR lance une offensive commerciale d’envergure. L’objectif est clair : séduire massivement de nouveaux abonnés dans un secteur où la concurrence est féroce. Pour y parvenir, l’opérateur mise sur un argument différenciant : la stabilité des prix.

Les messages publicitaires, diffusés sur tous les canaux (télévision, presse, web, réseaux sociaux) martèlent des formules fortes : « sans prix qui double au bout d’un an », « pendant un an et après aussi », « sans condition de durée », et parfois même « à vie ». Dans un marché où les hausses tarifaires après une période promotionnelle sont monnaie courante, ces engagements font mouche.

Des centaines de milliers de consommateurs franchissent le pas, souvent convaincus par cette promesse de visibilité budgétaire à long terme.

Des hausses tarifaires en contradiction avec les engagements

Mais dès 2019, soit à peine deux ans après le lancement de ces offres, la réalité change brutalement. SFR procède à des augmentations unilatérales des tarifs de ses forfaits RED. Les abonnés concernés se retrouvent face à une alternative contrainte : accepter de payer plus cher ou résilier leur contrat.

Impossible, en revanche, de conserver les conditions initiales pourtant présentées comme pérennes. Pour de nombreux clients, l’incompréhension laisse rapidement place à un sentiment de tromperie, d’autant que ces hausses peuvent atteindre des niveaux significatifs jusqu’à +75 % dans certains cas.

Dans un secteur où le prix constitue un critère déterminant de choix, cette évolution apparaît comme une rupture nette avec les engagements initiaux.

Une bataille judiciaire engagée par les consommateurs

Face à la multiplication des signalements, UFC-Que Choisir décide de porter l’affaire en justice. Une première plainte est déposée en 2021 auprès du procureur de Paris, suivie d’une seconde en 2022 devant le doyen des juges d’instruction.

L’enquête est confiée à DGCCRF, qui confirme l’ampleur des pratiques et le nombre élevé de consommateurs concernés. Les investigations mettent en lumière une stratégie commerciale structurée, reposant sur des messages jugés ambigus voire trompeurs.

SFR est mis en examen, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. L’audience se tient le 19 février 2026, avant un délibéré rendu un mois plus tard.

Une stratégie jugée délibérément trompeuse

Dans leur décision, les juges estiment que l’opérateur a sciemment entretenu une ambiguïté autour de la stabilité de ses tarifs. Les formulations utilisées dans les campagnes publicitaires sont jugées « fausses ou de nature à induire en erreur ».

Le tribunal souligne plusieurs éléments aggravants :

la diffusion massive de ces messages auprès d’un large public ;

l’absence de clarification sur la possibilité d’évolution des prix ;

la tolérance, voire l’encouragement, de l’usage du terme « à vie » par des partenaires et affiliés.

Pour la juridiction, ces pratiques ont conduit à tromper les consommateurs sur un élément essentiel : le prix réel et durable de leur abonnement. Une donnée pourtant centrale dans la décision de souscription.

Une sanction exemplaire et un avertissement au secteur

La sanction est à la hauteur des faits reprochés. SFR est condamné à une amende de 10 millions d’euros, dont 5 millions avec sursis. Le tribunal ordonne également la publication de la décision sur le site internet de l’opérateur et sur les réseaux sociaux de RED by SFR pendant 30 jours, afin d’assurer une large information du public.

Par ailleurs, l’opérateur devra verser 50 000 euros de dommages et intérêts à UFC-Que Choisir, en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.

Fait notable : SFR n’ayant pas fait appel, la décision est désormais définitive.

Un signal fort pour les télécoms

Au-delà du cas SFR, ce jugement envoie un message clair à l’ensemble du secteur des télécommunications. Les promesses marketing, en particulier lorsqu’elles portent sur des éléments aussi structurants que le prix, engagent juridiquement les opérateurs.

L’utilisation de termes comme « à vie » ou « sans condition de durée » ne peut relever de simples arguments commerciaux approximatifs. Elle implique une obligation de transparence et de loyauté, sous peine de sanctions lourdes.

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