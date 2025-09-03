03 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Forfaits, prépayés et entreprises : le parc de cartes SIM s'essouffle au deuxième trimestre 2025

La croissance du nombre de cartes SIM en service en France continue de s’essouffler. Selon les derniers chiffres publiés pour le deuxième trimestre 2025, le parc atteint 84 millions d’unités hors cartes MtoM, mais la dynamique de progression ralentit nettement d’année en année.

Une croissance qui se tasse trimestre après trimestre

Au 30 juin 2025, la croissance trimestrielle du parc de cartes SIM classiques n’est que de 90 000 unités. Elle avait encore atteint 150 000 un an plus tôt, et 175 000 au deuxième trimestre 2023. Ce ralentissement s’explique principalement par l’essoufflement du marché des forfaits mobiles. En effet, si le segment progresse toujours, il n’a gagné que 115 000 cartes sur le trimestre, contre 150 000 à la même période en 2024. Le prépayé, pour sa part, reste en berne. Après une relative stabilité un an auparavant, il recule de 25 000 cartes sur le trimestre.

Métropole : les opérateurs de réseaux tirent la croissance

En métropole, le parc s’élève à 81,4 millions de cartes SIM hors MtoM, soit une hausse de 85 000 unités au deuxième trimestre 2025. Mais là encore, la dynamique ralentit par rapport à l’an dernier (+140 000). La progression est portée exclusivement par les opérateurs disposant de leur propre réseau, qui ajoutent 110 000 cartes à leur parc. Les MVNO (opérateurs virtuels), en revanche, reculent de 25 000 cartes.

Sur le segment résidentiel, le marché retrouve des couleurs après un repli au trimestre précédent. Le nombre de forfaits progresse de 45 000 cartes, contre 30 000 un an plus tôt. Côté entreprises, la tendance est moins favorable. La croissance ralentit depuis deux ans, et se limite désormais à +60 000 cartes au deuxième trimestre 2025, contre 105 000 au deuxième trimestre 2024. Toutefois, sur une base annuelle, le marché entreprises reste plus dynamique (+1,8 %) que le segment résidentiel post-payé (+0,7 %). Avec 11,9 millions de cartes en circulation, il représente 15 % du marché métropolitain, une part stable depuis un an.

Outre-mer : retour à la croissance après un repli marqué

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, le nombre de cartes SIM repart à la hausse pour le deuxième trimestre consécutif, atteignant 2,6 millions d’unités. Après un sévère recul de 60 000 cartes au quatrième trimestre 2024, le marché enregistre désormais un léger gain de 4 000 cartes, porté par 9 000 forfaits supplémentaires mais pénalisé par une baisse de 5 000 cartes prépayées.

Le poids du prépayé reste cependant nettement plus élevé qu’en métropole. Il représente 14 % du parc outre-mer, contre seulement 8 % en métropole, avec de fortes disparités locales. À Mayotte, près d’une carte sur deux est encore prépayée, tandis qu’à La Réunion ce type d’offre ne pèse plus que 2 % du marché.

Les cartes MtoM retrouvent un rythme de croissance

Le marché des cartes SIM MtoM (machine-to-machine) connaît également un rebond. Après une baisse notable fin 2024 due à la résiliation massive de cartes inactives, le segment progresse pour le deuxième trimestre consécutif. Le parc atteint désormais 24,3 millions de cartes, en hausse de 310 000 unités au deuxième trimestre 2025. La dynamique reste cependant inférieure à celle observée un an plus tôt, lorsque la croissance trimestrielle atteignait 435 000 cartes.