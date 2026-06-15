15 juin 2026 à 00h00 par La rédaction

FOSSiBOT F115 Ultra : un smartphone durci équipé d'une caméra thermique et d'un télémètre laser de 1 200 mètres

Le marché des smartphones durcis poursuit sa montée en gamme. Longtemps cantonnés à un rôle de téléphones ultra-résistants destinés aux professionnels du bâtiment, aux travailleurs de terrain ou aux aventuriers, ces appareils évoluent désormais vers de véritables plateformes multifonctions. Avec son nouveau F115 Ultra, FOSSiBOT entend franchir une étape supplémentaire en intégrant directement des équipements habituellement réservés à des appareils spécialisés.

Caméra thermique, télémètre laser capable de mesurer jusqu’à 1 200 mètres, vision nocturne infrarouge, batterie géante de 20 000 mAh et connectivité 5G : la marque mise sur une fiche technique atypique pour séduire aussi bien les professionnels que les amateurs d’activités en extérieur.

Un smartphone durci pensé comme un outil de travail

Avec le F115 Ultra, FOSSiBOT ne se contente pas de proposer un smartphone résistant aux chocs, à la poussière ou aux conditions difficiles. Le constructeur cherche à transformer son appareil en véritable outil professionnel capable d’accompagner les utilisateurs sur les chantiers, lors d’inspections techniques ou dans des environnements isolés.

L’élément le plus marquant de cette nouvelle référence réside dans l’intégration d’une caméra thermique directement au sein du smartphone. Cette technologie permet de visualiser les différences de température invisibles à l’œil nu et d’identifier rapidement les anomalies thermiques.

Les applications sont nombreuses. Dans le secteur du bâtiment, elle peut servir à repérer des déperditions énergétiques ou des défauts d’isolation. Les techniciens de maintenance peuvent l’utiliser pour détecter une surchauffe sur un équipement électrique ou mécanique. Les équipes de secours, quant à elles, peuvent exploiter cette capacité pour localiser des personnes ou identifier des zones à risque dans certaines situations d’intervention.

En intégrant cette fonction sans nécessiter d’accessoire externe, FOSSiBOT cherche à simplifier l’équipement des professionnels amenés à se déplacer fréquemment.

Un télémètre laser de 1,2 kilomètre intégré

Autre particularité du F115 Ultra : son télémètre laser embarqué.

Alors que ce type d’équipement est généralement vendu sous forme d’appareil indépendant, le smartphone est capable de mesurer des distances allant jusqu’à 1 200 mètres avec une grande précision.

Cette fonctionnalité peut intéresser de nombreux profils. Les géomètres, professionnels du BTP, ingénieurs ou responsables de chantiers peuvent effectuer des relevés rapides directement depuis leur téléphone. Les amateurs d’activités outdoor, de randonnée ou d’exploration y trouveront également un outil pratique pour évaluer des distances sur le terrain ou préparer un itinéraire.

Cette approche illustre la volonté du constructeur de faire du smartphone un véritable « couteau suisse » numérique capable de regrouper plusieurs équipements dans un seul appareil.

Une configuration photo polyvalente

Au-delà de ses fonctions spécialisées, le F115 Ultra conserve une configuration photographique relativement complète.

Le smartphone s’appuie sur :

Un capteur principal de 50 mégapixels ;

Une caméra frontale de 32 mégapixels ;

Un capteur infrarouge de vision nocturne de 64 mégapixels ;

Une caméra thermique dédiée.

La présence du module infrarouge permet notamment la prise de vue dans l’obscurité quasi totale, une fonction particulièrement utile pour les interventions nocturnes, l’observation de la faune ou certaines missions de surveillance.

Cette combinaison de capteurs vise à offrir un appareil capable aussi bien de réaliser des clichés du quotidien que de répondre à des usages plus spécifiques sur le terrain.

Une batterie géante de 20 000 mAh

L’autonomie demeure l’un des arguments majeurs des smartphones durcis, et le F115 Ultra ne fait pas exception.

FOSSiBOT a intégré une batterie de 20 000 mAh, une capacité largement supérieure à celle des smartphones traditionnels du marché, qui oscillent généralement entre 4 500 et 6 000 mAh.

Cette réserve énergétique doit permettre plusieurs jours d’utilisation sans recharge, même dans des scénarios exigeants mêlant géolocalisation, prises de vue, consultation de cartes ou utilisation d’outils de mesure.

Pour limiter les temps d’attente, l’appareil est compatible avec une charge rapide de 33 W, un élément devenu indispensable compte tenu de la taille de la batterie.

Cette autonomie renforcée vise particulièrement les professionnels travaillant dans des zones éloignées des infrastructures électriques ainsi que les adeptes d’expéditions de longue durée.

Un écran 120 Hz et la compatibilité 5G

Le constructeur n’a pas négligé les aspects plus classiques de la fiche technique.

Le F115 Ultra embarque un écran de 6,78 pouces affichant une définition Full HD+. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz promet une navigation plus fluide, que ce soit pour consulter des documents, naviguer dans les menus ou profiter de contenus multimédias.

Sous le capot, l’appareil repose sur une plateforme compatible 5G gravée en 6 nanomètres. Si FOSSiBOT ne met pas particulièrement l’accent sur la puissance brute, la puce est conçue pour offrir une expérience fluide dans les tâches du quotidien, le multitâche, les applications professionnelles et les usages connectés.

Une conception taillée pour les environnements difficiles

Comme tout smartphone durci, le F115 Ultra mise sur une construction renforcée destinée à résister aux contraintes du terrain.

L’appareil bénéficie notamment d’une protection en verre Corning Gorilla Glass destinée à limiter les risques de rayures et de casse lors d’une utilisation intensive. Son châssis renforcé est conçu pour supporter les chocs, les manipulations répétées et les conditions parfois extrêmes rencontrées dans les secteurs industriels ou lors d’activités outdoor.

FOSSiBOT cherche ainsi à proposer un appareil capable d’accompagner ses utilisateurs dans des situations où un smartphone conventionnel atteindrait rapidement ses limites.

Disponibilité et prix

Le FOSSiBOT F115 Ultra est désormais commercialisé à l’international.

Le smartphone est proposé au tarif de 699,99 dollars sur le site officiel du constructeur. En France, il est également disponible via la Fnac au prix public de 639 euros, avec une offre promotionnelle de lancement affichée à 549,99 euros.

Avec ce nouveau modèle, FOSSiBOT confirme une tendance de fond sur le marché des smartphones durcis : l’intégration d’outils spécialisés directement dans le téléphone. En combinant imagerie thermique, télémètre laser longue portée, vision nocturne et autonomie hors norme, le F115 Ultra cherche moins à concurrencer les smartphones premium traditionnels qu’à s’imposer comme un équipement multifonction destiné aux professionnels de terrain et aux utilisateurs évoluant dans des environnements exigeants.