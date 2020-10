20 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

38 % des français déclarent qu'ils se tourneront vers la 5G dès son arrivée

Celside Insurance vient de dévoiler son Baromètre de la Vie Numérique et en dévoile les premiers résultats. Cette étude online a été menée en partenariat avec Harris Interactive du 3 au 7 février 2020 auprès d’un échantillon de 1 002 personnes représentatifs de la population française.

Devenu un véritable bijou de technologies capable d’embarquer toute une vie, le smartphone fait partie des passe-temps les plus plébiscités. Les sondés déclarent l’utiliser au moins une fois par semaine pour écouter de la musique (57 %), jouer à des jeux vidéos (44 %), regarder des films ou des séries (42 %), consulter leurs comptes bancaires (58 %) et l’utilisent même comme un moyen de paiements (36 %).

Une vie « connectée » bien remplie qui nous suit jusque dans notre lit puisque 64 % le consultent juste avant d’aller se coucher.

L’arrivée de la 5G est perçue de manière positive par 81 % des sondés, notamment par les plus jeunes (84 %). Si la 5G est synonyme de sécurité pour les séniors, elle est plus synonyme de rapidité pour les loisirs chez les moins de 35 ans : parmi les innovations promises, les plus jeunes attendent une connexion internet plus rapide (46 %) et un téléchargement plus rapide pour un meilleur confort lors du streaming de vidéos ou de jeux vidéos en ligne (42 %). De leur côté les seniors sont 17 % à espérer que la téléconsultation sera facilitée.

Plus d’1 Français sur 10 prévoit de changer de smartphone pour en acheter un nouveau compatible 5G dès qu’elle sera disponible en France et 38 % déclarent qu’ils se tourneront vers la 5G quand leur téléphone actuel montrera des signes de faiblesse.

Les Français sont donc prêts à mettre le prix pour avoir un smartphone doté des fonctionnalités les plus avancées, notamment en ce qui concerne la protection des données. Si 43 % dépensent entre 200 € et 500 €, près de 2 Français sur 10 (18 %) dépensent plus de 500 €.

Il est loin le temps où les foyers français étaient équipés uniquement d’une télé… Aujourd’hui, entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, le temps d’écrans par Français n’a cessé d’augmenter avec les années. Cette routine commence dès le réveil avec (sans surprise) le smartphone. En effet, 71 % des Français admettent l’utiliser dès le levé et même pendant qu’ils mangent (66%)… Le smartphone s’est imposé comme un compagnon de vie indispensable. En outre, la télévision reste l’écran le plus regardé : 69 % des sondés affirment la regarder plus de deux heures par jour (27 % au moins 4h00)…

Un investissement qu’il faut protéger, car les risques sont nombreux : 13 % affirment s’être déjà fait voler leur smartphone, quand 17 % avouent l’avoir déjà perdu… Heureusement, ces malchanceux avaient bien souvent pris leurs précautions : près d’un sur deux (respectivement 43 % et 45 %) déclarent qu’ils avaient souscrit à une assurance permettant de couvrir ces risques.