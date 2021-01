21 janvier 2021 à 06h00 par Philippe | 21 janvier 2021 à 08h48

Les Français ont dépensé 2,060 milliards de dollars en applications mobiles en 2020

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles a publié a publié aujourd'hui son rapport annuel de 2020 "The State of Mobile 2021". Le marché des applications mobiles a été particulièrement bouleversé par la crise de la COVID. Sur iOS et sur Google Play le nombre d'éditeurs d'applications ayant gagné plus de 2 millions de dollars a augmenté de 30%. Un chiffre significatif, qui témoigne de la place qu'a pris le mobile dans nos vies. En effet, nos habitudes se sont vues modifiées par la crise et notre consommation du mobile a accéléré de 2 à 3 ans.

Dans le monde, les utilisateurs ont dépensé 143 milliards de dollars sur le mobile, une hausse de 20% par rapport à 2019. Les utilisateurs ont téléchargé 218 milliards d'applications et ont passé 3,5 trillions d'heures sur le mobile dans le monde (iOS et Google Play) et plus précisément 4,2 heures par jour sur Android.

En France, les dépenses en applications mobiles ont atteint 2,060 milliards de dollars en 2020 et les téléchargements 2,15 milliards sur iOS et Google Play. Aussi, sur Android, App Annie recense un temps passé d'environ 2,9 heures par personne et par jour, soit 45% de minutes de plus qu'en 2019, avec 35,160 heures passées sur leur mobile par les utilisateurs français au total en 2020.

Le temps passé sur le mobile augmente chez toutes les générations

Chez la Génération Z, sur Android, Twitch arrive en tête des applications les plus utilisées en matière d'utilisateurs actifs par mois, suivie de Discord puis Snapchat. Chez les Millenials ce sont Leboncoin, LinkedIn et AliExpress qui se classent dans le top 3. Pour la génération X la messagerie Orange arrive en première position. Ces trois générations ont toutes vu leur temps passé sur le mobile augmenter de 19% environ en 2020.

Le marché des jeux mobiles en 2021

Les dépenses des consommateurs en jeux mobiles sur iOS et Google Play devraient dépasser les 120 milliards de dollars en 2021. Le jeu mobile représente alors 1,5 fois le marché des consoles et des ordinateurs réunis. Les jeux core ont généré 66% des dépenses des utilisateurs en jeux mobiles alors que les jeux casual et casino ont représenté 24% et 11% des dépenses. Les jeux casual ont généré largement plus de téléchargements que les autres avec une part de 78% sur iOS et Google Play combinés.

Entre 2019 et 2020 les jeux casual d'arcade type "other arcade" remportent la première place sur Android en matière de croissance du temps passé avec une augmentation de 300%. Ils atteignent ainsi les 4,2 milliards d'heures au total sur Android.

Les jeux les plus prolifiques en matière de téléchargements en France ont été Coin Master, Among Us, Brain Out, Brain Test et Scrabble Go. Les jeux ayant engendré le plus de dépenses en France ont été Coin Master, The Seven Deadly Sins, State of Survival, Gardenscapes et Call of Duty Mobile. En matière de temps passé, Coin Master, Scrabble Go, Roblox, The Seven Deadly Sins, Among Us et Call of Duty Mobile sont les jeux sur lesquels les Français ont passé le plus d'heures.

Les applications financières conquièrent de plus en plus d'utilisateurs

En 2020, au niveau global, hormis la Chine, les utilisateurs ont passé 45% de plus de temps qu'en 2019 sur les applications financières sur iOS et Google Play. En France on constate une augmentation de 25%.

Le temps passé sur les applications d'investissement et de trading sur Android en France a augmenté de 270% entre 2019 et 2020. Les applications financières La Banque Postale, Le Crédit Mutuel, Boursorama Banque, Ma Banque et le Meta Trader sont celles ayant connu la plus forte progression en 2020.

TikTok atteindra les 1,2 milliards d'utilisateurs actifs en 2021

Dans le monde, le temps passé sur TikTok a augmenté de 325% entre 2019 et 2020. Dans le top 5 des applications en matière de temps passé, TikTok a connu une croissance plus forte que toutes les autres applications en 2020.

En France, le temps passé par utilisateur sur TikTok a augmenté de 9,9 heures à 16,9 heures par mois en 2020 sur Android. Néanmoins, en France TikTok se classe quatrième après Facebook, Instagram, Snapchat puis Whatsapp et Instagram en matière de Temps passé.

Le streaming mobile, bouleversé par le confinement, a connu une croissance fulgurante

Le nombre d'heures de streaming sur mobile a augmenté de 40% en 2020 dans le monde sur les téléphones Android. Le temps passé sur les applications de streaming a connu un pic de croissance remarquable dans le monde en cette année 2020 passant de 146,74 milliards d'heures au Q1 2019 à 241,05 au plus haut de la courbe au Q3 2020.

Selon App Annie, les utilisateurs d'Android ont chacun passé environ 38 heures par mois sur Youtube. Aussi, Twitch a dépassé Amazon Prime Video, une augmentation principalement due aux streams en live et au e-sport.

En 2020, les utilisateurs français d'Android ont passé environ 13,2 heures par mois sur Youtube et 7,4 heures sur Netflix. Suivent ensuite Twitch avec 5,5 heures, Molotov à 4,8 heures puis enfin My Canal à 4,6 heures par utilisateur par mois.

Aux Etats-Unis les utilisateurs ont passé 15% de plus de temps par jour sur leur mobile qu'à regarder la télévision en direct, une tendance qui risque de se généraliser.

Impact du confinement sur notre utilisation du mobile

En France le temps passé sur les applications de shopping s'élevait à 17 millions d'heures fin novembre 2020 contre 11,2 millions en décembre 2019. Les applications de shopping ayant connu un succès fulgurant en matière de temps passé en France en 2020 sont Vinted, AliExpress et Leboncoin.

Dans le monde le temps passé sur les applications de shopping a augmenté de 30% entre 2019 et 2020. Les fonctionnalités de commerce n'ont cessé d'éclore sur les applications de réseaux sociaux.

En France, le nombre de connexions sur les apps de livraison de nourriture entre début et fin 2020 a presque doublé passant de 23 millions la semaine du 12 janvier 2020 à 45 millions la semaine du 6 décembre. Les applications de livraison ayant connu une forte augmentation du nombre de connexions en France en 2020 sont Uber Eats, Deliveroo et Phenix courses anti-gaspi. Le nombre de connexions par semaine sur les applications de livraison de nourriture dans le monde a augmenté de 105% tous marchés confondus en 2020 (sur Android).

En France les dépenses en applications fitness et santé ont augmenté de 65% entre 2019 et 2020. Dans le monde celles-ci ont augmenté de 30% pour atteindre les 2 milliards. Une croissance en partie due aux téléchargements des applications de lutte contre la COVID.

En France le nombre d'heures passées sur les applications de la catégorie business est passé de 18 millions au Q1 2019 à 44 millions au Q4 2020. Le télétravail a engendré une forte croissance du nombre d'heures passées sur les applications de travail telles que ZOOM. Le confinement a également donné des envies d'apprentissage avec des applications comme Mon compte Formation, Picture This et Google Classroom qui se sont classées parmi les outils les plus téléchargés de la catégorie Education.