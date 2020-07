07 juillet 2020 à 08h26 par Philippe

Les Français, sont-ils prêts à déconnecter leur smartphone cet été ?

En moyenne, 45% des Français passent entre 2 et 6 heures par jour sur leur smartphone. Mais les Français, peuvent-ils se séparer de leur téléphone au moins le temps de leurs vacances, le temps d'une journée d'évasion ? Qui sont les Français les plus accros ? La société Recommerce, spécialisée dans le smartphone reconditionné, a interrogé 1 000 personnes partout en France pour en savoir plus sur la relation qu'entretiennent les Français avec leur téléphone portable.

Premier constat, 21% d'entre eux se déclarent complètement accros à leur téléphone et incapables de s'en passer une journée. 24% admettent même qu'ils ressentiraient un véritable manque s'ils devaient s'en séparer ne serait-ce que pendant 24h.

Mais, cet attachement semble dépendre de la génération à laquelle on appartient ? Pour la génération Z qui a grandi avec un téléphone à la main, il est difficile de couper le cordon, même l'été… C'est ainsi que 40% des moins de 18 ans confessent ne pas pouvoir se séparer de leur téléphone plus de 5 minutes contre 30% des millenials. En ce qui concerne les plus de 35 ans, ils auront un peu plus de facilité à s'en séparer cet été. En effet, 43% des 35-54 ans et 65% des plus de 55 ans assurent pouvoir s'en couper sans trop de problème.

38% des sondés préfèreraient ne pas avoir le droit de parler pendant 24h plutôt que de passer une journée sans téléphone. Et lorsque vient le choix des dilemmes, on s'aperçoit que les Français sont prêts à faire beaucoup de choses pour ne pas être séparés de leur smartphone.

En effet, s'ils avaient à choisir :

- 38% des sondés préfèreraient ne pas avoir le droit de parler de toute la journée plutôt que de la passer sans téléphone.

- 29% d'entre eux préfèrent même dîner avec leurs beaux-parents

- 20% seraient même prêts à se priver de nourriture tant qu'ils ont leur portable à leur côté.

- 13% passeraient une journée entière avec leur pire ennemi plutôt que de la passer sans leur téléphone portable

Mais si les Français sont si attachés à leur téléphone c'est pour une bonne raison : 77% craignent de rater l'appel d'un proche s'ils n'ont pas leur téléphone à proximité pendant toute une journée ! Une inquiétude qui risque d'être plus marquée l'été avec l'éloignement que supposent les vacances.