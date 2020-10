07 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

Les Français, soutiennent-ils le déploiement de la 5G en France ?

Citadins ou pas, les Français se montrent aujourd’hui majoritairement favorables au déploiement de la 5G. Une nouvelle enquête Ifop pour Lemon.fr, révèle que malgré certains désaccords, l'avis des Français reste tout de même majoritairement favorable au déploiement de la 5G. Cette enquête a été réalisée du 14 au 16 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 020 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine, et d’un échantillon de 1 031 personnes, représentatif de la population vivant dans les villes de 100 000 habitants et plus.

La notoriété de la technologie 5G

95% des habitants des grandes villes ont entendu parlé de la 5G. 63% des Français et citadins souhaitent que les pouvoirs publics facilitent le déploiement de la 5G en France. De même, 61% des habitants des grandes villes sont favorables au déploiement de la 5G dans leur commune.

De même, 73% des Français se sentant Gilet Jaune sont favorables à la suspension du déploiement de la 5G en France, au moins jusqu’à l’été 2021. 72% des Français estiment que la France devrait contraindre les opérateurs Français à déployer le réseau 5G uniquement avec des équipements européens.

Santé, vie privée, écologie… quelles sont les contraintes liées à la 5G ?

75% des citadins sont d’accord avec le fait que la 5G permettra de généraliser des activités à distance comme le télétravail, la télémédecine et l’enseignement à distance. Au contraire, 72% d’entre eux dénoncent le fait que cette généralisation permettra une plus importante collecte des données personnelles par des organismes publics et privés.

Enfin, malgré le fait que la majorité des citadins considèrent que le déploiement de la 5G constitue un progrès pour la société (66%), la prudence d’une partie de la population n’est pas moins de mise, à l’égard de cette nouvelle technologie et concerne davantage ses potentielles conséquences sur la vie privée (72%) ou sur l’environnement (65%) que sur la santé humaine (51%) : les antennes de téléphonie mobile apparaissant de plus en plus sûres aux yeux des Français (56 % en 2020 contre 18 % en 2011).