09 juin 2020 à 08h46 par Philippe

Les français ont téléchargé plus de jeux pendant le confinement

Crédit Photo : reviewsxp

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles, a publié en partenariat avec IDC les derniers chiffres des jeux sur mobile en 2020.

Pendant la pandémie COVID-19, une grande partie de notre vie est devenue mobile. A en croire les chiffres de cette étude, le monde entier s'est tourné vers les jeux sur mobile pour faire passer le temps. Voici les grandes lignes du rapport.

Les jeux sur mobile représentent aujourd'hui 3,1 fois les dépenses des consommateurs pour les consoles de jeux domestiques en 2019, et 2,8 fois celles des jeux sur PC/mac. Les jeux ont représenté près de 70 % des dépenses mondiales totales des consommateurs pour l'App Store iOS et Google Play au premier trimestre 2020, mais ont représenté environ 40 % des téléchargements.

Les jeux représentent une part plus importante des dépenses consommateurs de Google Play que celles d'iOS ; toutefois, en termes de montant dépensé pour les jeux, les consommateurs ont dépensé près de 50 % de plus sur iOS que sur Google Play dans le monde entier au premier trimestre 2020.

Les téléchargements hebdomadaires de jeux mobiles battent des records à 1,2 milliards lors du confinement. La Chine a connu la première vague de coronavirus, suivie du Japon et de la Corée du Sud, puis de l'Italie et de l'Espagne en Europe occidentale, puis de l'Amérique du Nord et du reste du monde. Dans le monde entier, les utilisateurs ont téléchargé 35 % de jeux mobiles de plus par semaine en mars 2020 qu'en janvier 2020.

Discord a connu une très forte croissance, les joueurs cherchant à établir des liens sociaux tout en restant chez eux, notamment en France et en Espagne, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Twitch a également connu une forte croissance sur les iPhones en France, l'application est passée de la 123e place au 1er mars à la 71e place parmi toutes les applications et jeux au 31 mars, en Espagne, l'application est passée de la 202e à la 58e place, et aux États-Unis, de la 175e à la 70e place.

D'autres catégories non liées aux jeux ont également vu leur adoption augmenter pendant la pandémie COVID-19. De nombreuses entreprises dans les zones touchées ayant adopté des politiques de travail à domicile, nous voyons des travailleurs se tourner vers les applications mobiles pour communiquer, collaborer et tenir des téléconférences afin de continuer à travailler sans interruption. Les fermetures d'écoles se sont également traduites par une forte augmentation des téléchargements d'applications éducatives. Avec la fermeture des installations récréatives publiques, les gens cherchent d'autres moyens de se maintenir en forme et de se divertir, les applications de santé, de remise en forme et de divertissement ont également connu une hausse.