29 mai 2020 à 09h55 par Philippe

Les Français téléchargent de plus en plus d'applications

Crédit Photo : Gusdorf

La Mobile Marketing Association France vient de publier sa nouvelle édition de son Baromètre annuel du marketing mobile. Au cours des derniers mois, le mobile a confirmé son statut de premier écran, en équipant désormais 43 millions de Français, dont 88,7% s'en servent chaque jour ou presque pour se connecter à Internet. Cela représente un volume de 5 milliards d'heures (+24%), essentiellement dans les applications (89%) qui ont connu plus de 1,93 milliard de téléchargements en 2019 (62% Android, 38% iOS).

Le mobile représente désormais 70% des investissements publicitaires digitaux et est utilisé pour acheter par 29% des mobinautes. On observe également une forte progression des achats d'applications (+24%) ou encore du paiement sans contact, qui représente désormais 34,5% des transactions en point de vente.

Parmi les résultats les plus marquants en 2019, on constate un début de stabilisation de la pénétration de l'Internet mobile, avec une très légère progression versus 2018 : 43 millions de mobinautes soit 77 % de la population française de plus de 11 ans. L'usage régulier de l'Internet mobile se stabilise : 88,7 % des mobinautes l'utilisent tous les jours ou presque.

L'étude révèle également que le mobile est le premier support de lecture des e-mails avec 57 % au 4ème trimestre 2019 et le nombre total de SMS envoyés progresse fortement avec près de 6,7 milliards en 2019 soit +21 % versus 2018.

Autre constat, le nombre de visiteurs uniques de sites de e-commerce sur mobile dépasse celui sur desktop et croît de 13 points en France. 29 % des mobinautes ont acheté sur smartphone dans le dernier mois.

Par contre, le paiement sans contact mobile cherche encore son audience avec seulement 15 % des consommateurs porteurs de CB qui l'utilisent.