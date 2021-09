31 août 2021 à 03h21 par Philippe | 01 septembre 2021 à 03h39

En France, 10 % des utilisateurs d'applications de rencontre ont été victimes de doxing

Au cours des dernières décennies, la révolution numérique a touché tous les aspects de nos vies quotidiennes et c'est également le cas des rencontres en ligne. Dans certains pays, les applications de rencontre sont devenues l'un des vecteurs les plus populaires pour faire connaissance tandis que la communication des couples modernes n'est plus concevable sans les réseaux sociaux. Cependant, il existe un revers de la médaille à cette digitalisation : avec l'arrivée de l'amour dans le monde numérique, la collecte et la divulgation de données personnelles (aussi appelées " doxing ") sont devenues une préoccupation majeure.

L'équipe de Kaspersky a réalisé une étude qui révèle les principales menaces et craintes auxquelles sont confrontés les utilisateurs d'applications de rencontre. Résultat : les experts ont découvert qu'en France, 10 % d'entre eux ont été victimes de doxing à la suite de rencontres en ligne contre 16 % à l'échelle mondiale.

Avec la croissance exponentielle des réseaux sociaux et des applications de rencontres, la communication est devenue beaucoup plus facile, rapide et pratique. Selon l'étude de Kaspersky, plus de la moitié (62 %) des répondants en France s'accordent à dire que les applications ont facilité l'organisation de rendez-vous (54 % à l'échelle mondiale), 46 % des Français craignent cependant d'être espionnés par quelqu'un rencontré en ligne contre 55 % à l'échelle mondiale, ce qui est l'une des conséquences du doxing.

Partager trop d'informations personnelles sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre peut s'avérer dangereux. Les utilisateurs laissent de nombreuses informations d'identification en ligne et ces données peuvent être récupérées et utilisées par les doxeurs. Leur accès à l'adresse physique de leur cible, à son lieu de travail, nom, numéro de téléphone, etc. augmente les risques de passer de la menace virtuelle à la menace physique. Si 10 % des Français admettent avoir été " doxés ", 9 % des personnes interrogées l'ont également été sans en avoir conscience car non familiers avec le terme de doxing (contre 11 % à l'échelle mondiale).

L'étude révèle également les menaces auxquelles les utilisateurs font face lors de leurs rencontres en ligne et qui peuvent porter atteinte à leur vie privée. 40 % des personnes interrogées ont déclaré que, tout en interagissant en ligne, leur partenaire a partagé sans leur consentement des captures d'écran de leur conversation, les a menacés avec des informations personnelles trouvées en ligne, a divulgué leurs photos intimes ou encore les a espionnés dans la vraie vie, une conséquence directe du doxing. Le problème le plus répandu reste le cyberharcèlement - 17 % des répondants admettent avoir été traqués sur les réseaux sociaux par une personne avec laquelle ils n'ont pas matché.