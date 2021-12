16 décembre 2021 à 00h00 par Philippe

France Télévisions lance sa nouvelle application ultramarine sur iOS et Android

Afin de renforcer sa visibilité en Outre-mer, France Télévisions lance sa nouvelle application pour s'informer et rester connecté aux territoires ultramarins.

Son application La 1ère évolue et propose une toute nouvelle version enrichie de nombreuses fonctionnalités. Elle permet de s'informer en un coup d'œil sur l'actualité ultramarine et opter pour un fil unique d'information grâce à la sélection des territoires. Elle donne aussi la possibilité de regarder et d'écouter en direct ou en replay, les antennes télé et radio du pôle Outre-mer. L'accès aux programmes inédits (séries, documentaires, podcasts...) et poser des questions à des journalistes sont également possibles dans le fil d'actu en continu.

Aux côtés des Ultramarins au quotidien, ainsi que de toutes celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux territoires d'Outre-mer, l'application La 1ère propose dorénavant aux internautes d'accéder simplement à l'information et aux programmes de leur choix, grâce à une ergonomie repensée et de nouvelles fonctionnalités.

Elle donne désormais la possibilité aux utilisateurs de sélectionner un territoire principal et des territoires secondaires. Afin d'explorer et partager les cultures d'Outre-mer, les univers TV et radio ont été repensés pour retrouver en un clic les directs des antennes, mais également l'ensemble des replays et des podcasts radio.L'application s'enrichit de nouveaux programmes inédits issus du portail Outre-mer La 1ère, l'offre numérique Outre-mer de France Télévisions.En parallèle, l'application La 1ère continue de proposer aux utilisateurs des alertes en temps réel, articles, contenus sonores et vidéos des rédactions web, radio et TV du pôle Outre-mer.

L'application est disponibles sur les stores iOS et Android.