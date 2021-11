29 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

Free a enregistré 120 000 abonnés mobiles au 3ème trimestre 2021

Free vient de dévoiler ses chiffres au niveau de son activité mobile sur le 3ème trimestre 2021. Le forfait illimité 4G/5G a enregistré sa meilleure performance commerciale depuis le 1er trimestre 2018 avec un gain de 295 000 abonnés nets sur le 3ème trimestre. Quant à la base d'abonnés mobiles totale, elle progresse de 120 000 abonnés nets au 3ème trimestre.

Le chiffre d'affaires services Mobile enregistre une hausse de 2,5% au 3ème trimestre à 550 millions d'euros. Le chiffre d'affaires facturé aux abonnés affiche une croissance de 4,6% sur le trimestre grâce à la hausse de 4,7% de l'ARPU facturé aux abonnés à 11,4 euros. Le chiffre d'affaires Autres, essentiellement composé des revenus (peu margés) d'interconnexion Voix et SMS/MMS, s'affiche en baisse de 6,9% et est structurellement en baisse avec la migration du trafic vers des plateformes digitales. Les ventes d'équipements sont en légère baisse de 3,8% au 3ème trimestre à 42 millions d'euros.

Depuis le début d'année, Free Mobile a activé près de 2 000 nouveaux sites 4G et plus de 1 800 sites 5G. Le taux de couverture de la population atteint 99% en 3G/4G et plus de 70% en 5G.