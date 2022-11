28 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Free a enregistré 184 000 nouveaux abonnés mobiles au troisième trimestre 2022

Free a dévoilé ses chiffres au niveau de son activité mobile sur le 3ème trimestre 2022 en France. Sa base d'abonnés mobiles totale progresse de 184 000 nouveaux abonnés nets sur le mobile (dont 277 000 nouveaux abonnés nets 4G/5G). L'opérateur compte désormais 14 042 000 abonnés mobiles en France.

Free Mobile continue à prendre à contre-pied la concurrence. Malgré le déploiement de la 5G avec ses lourds investissements, l’entreprise de Xavier Niel entend bien continuer sur sa lancée. Free Mobile va maintenir en 2022 le cap fixé lors de son lancement il y a dix ans : pas d'augmentation des tarifs de ses deux forfaits historiques, et ce au moins pour les cinq prochaines années.

Au niveau de son infrastructure réseau début 2022, l'opérateur dispose à ce jour plus de 22 000 sites en France. L'opérateur bénéficie notamment du plus grand réseau 5G en nombre de sites, avec 12 000 sites 5G Free dont plus 2 500 en 3,5 GHz. Free Mobile couvre aujourd'hui 99% de la population française en 4G et plus de 77% en 5G. Au 1er novembre 2022, 20 407 sites 5G ont été autorisés dans la bande 700 MHz, dont 16 144 sont déclarés techniquement opérationnels.

Free Mobile vise désormais plus de 25 000 sites en service partout en France en 2023. Ces efforts de déploiement concernent en effet tous les territoires, notamment les plus ruraux. Depuis la signature du New Deal Mobile, Free Mobile a construit plus de 5 000 nouveaux sites dans les zones peu ou pas couvertes.

En ce qui concerne ses boutiques, Free a fait le choix de déployer son propre réseau de distribution. Plus de 150 boutiques maillent aujourd'hui tout le territoire.