28 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Free a séduit 50 000 nouveaux abonnés mobiles en 2024

En 2024, le Groupe iliad affiche une croissance solide de son chiffre d’affaires, enregistrant une progression de 8,5 %. Dans un marché où la maturité commence à se faire sentir, le groupe parvient à conjuguer augmentation de la valeur et expansion de sa part de marché.

En France, le chiffre d’affaires du groupe suit une trajectoire ascendante avec une hausse de 8,2 % sur l’ensemble de l’année, dont une progression de 5,4 % au quatrième trimestre. Cette croissance repose sur un gain constant de parts de marché et une augmentation de l’ARPU (revenu moyen par utilisateur), malgré une concurrence toujours plus intense au second semestre.

Free se distingue une fois de plus en confirmant son statut de leader des recrutements d’abonnés fixe et mobile pour la troisième année consécutive. En 2024, l’opérateur a enregistré un solde net de 50 000 nouveaux abonnés sur le mobile.

En parallèle de sa croissance commerciale, Free continue d’affirmer son rôle de pionnier technologique. L’année 2024 a été marquée par deux avancées majeures : en janvier, Free est devenu le premier opérateur en France à lancer le Wi-Fi 7, et en septembre, il a également introduit la 5G SA (Standalone).