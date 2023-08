31 août 2023 à 00h15 par Philippe | 31 août 2023 à 15h46

Free augmente à 250 Go par mois l'Internet inclus dans le Forfait Free

A l'occasion de la rentrée, Free continue à enrichir son Forfait mobile Free sans en changer son prix.

Après avoir augmenté la data à l'étranger à 35 Go/mois en juillet, Free augnente désormais l'enveloppe Internet utilisable en France pour ses abonnés au Forfait Free à 250 Go/mois en 5G/4G contre 210 Go à 19,99€/mois.

De plus, les abonnés Freebox bénéficient avec le Forfait Free de l'Internet illimité en 5G/4G pour 15,99€/mois et 9,99€/mois s'ils sont abonnés Freebox Pop.

Face à la concurrence, Free est à nouveau l'opérateur qui propose l'offre la plus généreuse en nombre de destinations et en volume de data en roaming dans un forfait à moins de 20€/mois.

Cette nouvelle évolution s'inscrit dans la stratégie de Free d'ajouter sans cesse de nouveaux services dans son Forfait Free sans en changer son prix. Depuis son lancement sur le marché du mobile en 2012, Free n'a pas touché aux prix de ses deux forfaits (19,99€/mois et 2€/mois)1 et a pris l'engagement de ne pas y toucher jusqu'en 2027.

Pour rappel, Free couvre plus de 99% de la population en 4G et plus de 90% en 5G.