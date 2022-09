21 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Free booste son forfait à 2 € avec 1 Go par mois et des appels illimités

Il est désormais possible pour les abonnés au Forfait Free 2€ ou 0€ pour les abonnés Freebox d'enrichir leur forfait par l'ajout d'appels illimités et de 1 Go de data pour 2,99€ en plus par mois. Le forfait est toujours sans engagement.

Le Forfait 2€ (0€/mois pour les abonnés Freebox) avec l’option Booster 1 Go (+ 2,99€/mois) comprend des Appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte) au lieu de 2h par mois ainsi que des SMS/MMS illimités en France métropolitaine et des SMS illimités vers les DOM.

1 Go sont également compris par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05€/Mo) au lieu de 50 Mo par mois. En Europe et DOM, cette offre inclut aussi 1 Go par mois (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités.

Cette nouvelle option est disponible en ligne sur le site de Free pour les nouveaux abonnés et depuis l’Espace Abonné pour les abonnés actuels.

marcus • Attention frais de mise en service 10 euros.