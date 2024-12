28 décembre 2024 à 07h17 par La rédaction

Free booste son forfait Série Free avec 200 Go et de la 5G incluse

Bien que son prix ait été revu à la baisse à 8,99€/mois, l'offre Free de 140 Go peinait à évoluer. La restriction de la 5G à un forfait supérieur limitait son attractivité face à des offres concurrentes plus généreuses.

L'opérateur Free Mobile a décidé d'augmenter le plafond de données sur cette offre, tant pour une utilisation en France qu'à l'étranger, sans répercuter cette amélioration sur les prix.

Au tarif de 8,99 € par mois, le forfait Série Free offre désormais 200 Go de data en 5G, des appels, SMS et MMS illimités, l'accès à l’application TV OQEE et 30 Go en 4G de data en Europe et les DOM.

Free semble donc vouloir répondre aux offres de Red by SFR (200 Go à 7,99€/mois), Cdiscount Mobile avec 200 Go à 7,99 € et Bouygues Telecom avec 200 Go à 9,99€ par mois.

Cette offre exclusive est réservée aux nouveaux clients et évoluera vers le forfait Free 5G à 19,99€/mois après un an.