12 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Free continue à s'engager sur des tarifs inchangés

A l'occasion de ses 10 ans en 2022, Free s'était engagé à ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobiles (2€ et 19,99€) pour les 5 prochaines années, comme il l'avait fait depuis son lancement en 2012.

Malgré le déploiement de la 5G avec ses lourds investissements, l'entreprise de Xavier Niel entend bien continuer sur sa lancée. Free a décidé de réitérer son engagement de ne pas bouger ses prix. " Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 prochaines années. Nous remercions nos abonnés pour leur confiance. " déclare Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad-Free.

Au niveau de son infrastructure réseau début 2022, l'opérateur dispose à ce jour plus de 22 000 sites en France. L'opérateur bénéficie notamment du plus grand réseau 5G en nombre de sites, avec 12 000 sites 5G Free dont plus 2 500 en 3,5 GHz. Le réseau mobile de Free couvre aujourd'hui en France plus de 99,8% de la population en 4G. C'est le plus grand réseau 5G en France en nombre de sites avec plus de 87% de la population couverte.

Free Mobile vise désormais plus de 25 000 sites en service partout en France en 2023. Ces efforts de déploiement concernent en effet tous les territoires, notamment les plus ruraux. Depuis la signature du New Deal Mobile, Free Mobile a construit plus de 5 000 nouveaux sites dans les zones peu ou pas couvertes.

En ce qui concerne ses boutiques, Free a fait le choix de déployer son propre réseau de distribution. Plus de 150 boutiques maillent aujourd'hui tout le territoire.