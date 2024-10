02 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Free contre-attaque avec Free Family : économisez jusqu'à 480€ par an

Face à la montée en puissance des offres convergentes de Bouygues Telecom et SFR, Free contre-attaque avec Free Family. Ce nouveau dispositif, disponible depuis le 1er octobre, permet aux abonnés Freebox de bénéficier de réductions importantes sur leurs forfaits mobiles.

En proposant jusqu'à 4 lignes mobiles à -10€/mois pendant un an, Free vise à fidéliser ses clients et à les inciter à regrouper tous leurs services chez le même opérateur.

Grâce à l'offre Free Family, il est possible de profiter de 4 forfaits Free 5G à seulement 9,99€/mois pendant un an, puis 15,99€/mois. Soit au maximum : 480€ d'économies la première année et 192€ chaque année suivante.

Pour rappel, le Forfait Free 5G inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'une enveloppe internet illimitée en 5G/4G pour les abonnés Freebox. A l'étranger avec 35 Go de data utilisables dans de nombreuses destinations (plus de 110), dont l'Europe, les États-Unis et l'Australie. De plus, l'application TV OQEE by Free vous donne accès à une multitude de chaînes et de contenus en streaming.

Pour qui ?

Les avantages Free Family sont proposés à tous les nouveaux abonnés Freebox (Freebox Révolution Light, Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra) ainsi qu'aux abonnés Freebox existants pour toute nouvelle souscription d'un Forfait Free 5G et après la souscription à l'offre Freebox.

Les abonnés Freebox Pop bénéficient toujours d'un 1er Forfait Free 5G à 9,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) et sans condition de durée. Ils peuvent désormais également profiter de 3 nouveaux Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois.

Les avantages Free Family sont accessibles sur l'ensemble des canaux de distribution de Free dès aujourd'hui : le site free.fr, l'Espace Abonné Mobile, l'appli Free, les 250 boutiques de Free et par téléphone (au 1044).