25 juillet 2024 à 00h00 par La rédaction

Free enrichit encore son Forfait Free 5G avec 6 nouvelles destinations

Le Forfait Free 5G intègre désormais 6 nouvelles destinations dans l'enveloppe Internet à l'étranger (roaming) de 35 Go/mois (en 4G ou 5G selon la destination) :

- Indonésie

- Egypte

- Hong Kong,

- Corée du Sud,

- Macao,

- Paraguay

Plus de 110 destinations au total

Avec ces nouvelles destinations, le Forfait Free 5G offre un total de plus de 110 destinations incluses dans les 35 Go/mois d'Internet à l'étranger.

Avec cette nouvelle extension, Free confirme sa position d'opérateur mobile qui propose le forfait le plus généreux en nombre de destinations incluses depuis l'étranger.

Prix inchangé

Cette évolution s'applique automatiquement, sans surcoût, pour tous les abonnés du Forfait Free 5G, qu'ils soient déjà abonnés ou nouveaux.

Rappelons également qu'en mars dernier, Free avait déjà étendu le nombre de destinations incluses depuis l'étranger dans le Forfait Free 5G. De plus en mai dernier, Free avait aussi augmenté l'enveloppe d'Internet en France métropolitaine du Forfait Free en passant de 250 Go à 300 Go.