02 juillet 2026 à 00h00 par La rédaction

Free facilite l'achat de l'Apple Watch avec un paiement en 24 fois sans frais et l'eSIM incluse

Free étoffe son offre autour de l'Apple Watch. Quelques mois après avoir intégré à son catalogue les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 Cellular, l'opérateur annonce le lancement d'une nouvelle solution de financement permettant à ses abonnés mobiles d'étaler leur achat sur deux ans, sans intérêts ni apport initial. Proposée en partenariat avec Younited, cette offre est disponible dès à présent dans l'ensemble des boutiques Free et vise à rendre les montres connectées d'Apple plus accessibles.

Avec cette nouvelle formule, les abonnés éligibles peuvent financer l'intégralité du prix de leur Apple Watch grâce à un crédit affecté à taux 0 %, sous réserve d'acceptation du dossier par Younited. Aucun acompte n'est demandé lors de l'achat et aucun frais supplémentaire n'est appliqué pendant toute la durée du remboursement. Le montant est simplement réparti en 24 mensualités fixes, avec la possibilité de rembourser le crédit par anticipation, sans pénalité.

Une offre de financement pensée pour démocratiser l'Apple Watch

En lançant cette solution, Free complète les possibilités de paiement déjà proposées à ses clients. Jusqu'à présent, les Apple Watch pouvaient être achetées comptant ou via un paiement en quatre fois sans frais. Désormais, les abonnés disposent d'une alternative plus souple leur permettant d'étaler leur investissement sur une période de 24 mois.

L'opérateur met particulièrement en avant l'Apple Watch SE 3 Cellular, présentée comme son offre la plus compétitive. Le modèle est proposé à 12,46 euros par mois pendant 24 mois, soit un coût total de 299 euros, sans engagement, sans apport et avec l'option eSIM Watch directement incluse dans les forfaits compatibles.

Cette formule concerne néanmoins l'ensemble des modèles commercialisés par Free, qu'il s'agisse de l'Apple Watch SE 3, de l'Apple Watch Series 11 ou encore de l'Apple Watch Ultra 3.

Un achat simplifié directement en boutique

Contrairement à d'autres offres de financement disponibles en ligne, cette nouvelle formule est exclusivement proposée dans les boutiques Free.

Le parcours d'achat se veut particulièrement rapide. Le client choisit tout d'abord le modèle d'Apple Watch souhaité, puis sélectionne l'option de financement sans frais. La demande de crédit est ensuite réalisée directement sur l'interface de Younited, qui étudie le dossier en temps réel. Une fois la demande validée, le contrat de crédit ainsi que l'échéancier sont envoyés par courrier électronique et le client repart immédiatement avec sa montre connectée.

En misant sur une validation quasi instantanée et un processus entièrement dématérialisé, Free entend rendre l'expérience aussi fluide qu'un achat classique, tout en offrant davantage de flexibilité financière.

Une offre réservée à certains abonnés Free Mobile

Cette solution de financement est réservée aux abonnés mobiles disposant d'un Forfait Free Max, d'un Forfait Free 5G+ ou d'une Série Free. Les clients titulaires du forfait à 2 euros ne sont donc pas concernés.

L'un des principaux avantages réside également dans l'intégration de l'option eSIM Watch, incluse sans surcoût dans ces trois offres mobiles. Les utilisateurs peuvent ainsi connecter leur Apple Watch au réseau mobile de Free sans avoir à souscrire une option supplémentaire, ce qui permet d'utiliser la montre de manière autonome pour les appels, les messages ou les données mobiles, même sans iPhone à proximité.

L'Apple Watch SE 3, un modèle particulièrement mis en avant

Si l'offre de financement concerne toute la gamme d'Apple Watch disponible chez Free, l'opérateur met particulièrement l'accent sur l'Apple Watch SE 3 Cellular.

Positionnée comme le modèle offrant le meilleur équilibre entre prix et fonctionnalités, cette montre bénéficie de plusieurs évolutions importantes. Elle embarque la puce Apple S10, plus performante, tout en profitant d'un écran plus lumineux, de la recharge rapide et de nombreuses fonctions liées à la santé et au bien-être.

L'Apple Watch SE 3 assure notamment le suivi de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et du sommeil. Selon les versions commercialisées, elle peut également prendre en charge des fonctions avancées comme la détection de l'apnée du sommeil, le suivi de la température corporelle ou encore des estimations d'ovulation, tout en conservant les fonctionnalités de sécurité d'Apple, telles que la détection des chutes, les appels d'urgence ou la détection d'accidents.

Sa compatibilité avec le réseau 4G via l'eSIM lui permet également de fonctionner de manière indépendante de l'iPhone pour les communications et certains services connectés.

Free renforce son positionnement sur les objets connectés

Avec cette nouvelle offre de paiement en 24 fois sans frais, Free poursuit le développement de son catalogue de produits connectés et s'aligne sur les solutions de financement proposées par d'autres acteurs du marché des télécommunications.

En associant un crédit à taux zéro, l'absence d'apport, la possibilité de remboursement anticipé et l'eSIM incluse dans plusieurs forfaits mobiles, l'opérateur cherche à lever les principaux freins à l'achat d'une montre connectée haut de gamme.

Disponible dès maintenant dans toutes les boutiques Free, cette solution permet aux abonnés éligibles de financer aussi bien une Apple Watch SE 3 qu'une Apple Watch Series 11 ou une Apple Watch Ultra 3, avec un remboursement étalé sur deux ans sans frais supplémentaires.