12 juillet 2021 à 07h40 par Philippe

Free Flex, une nouvelle offre de location avec option d'achat pour acquérir un smartphone

Free lance une nouvelle offre baptisée Free Flex permettant d'acquérir un téléphone en étalant son prix, grâce à la location avec option d'achat. A la différence d'Orange, SFR et Bouygues Telecom, Free veut mettre l'accent sur une offre plus claire, flexible et transparente.

Les abonnés peuvent bénéficier de Free Flex avec le Forfait Free (9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop, 15,99€/mois pour les autres abonnés Freebox, sinon 19,99€/mois) ou avec la Série Free, en ce moment à 9,99€/mois pendant 1 an.

Les Forfaits mobiles restent à prix inchangés avec Free Flex. L'abonné sait exactement ce qu'il paie, grâce à des mensualités distinctes pour le forfait d'une part et le téléphone d'autre part.

Au bout des 24 mois, l'abonné peut le restituer ou en devenir propriétaire. En effet, en cas d'activation de l'option d'achat, le prix total payé avec Free Flex est le même qu'en le payant en une fois au comptant. Toutes les marques (Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo...) avec cette offre ainsi que les téléphones les plus accessibles et les terminaux reconditionnés.

Les abonnés ont aussi la liberté de restituer leur mobile au bout des 24 mois s'ils le souhaitent, ou de prolonger la location sans engagement. Tous les smartphones proposés dans le cadre de l'offre Free Flex disposent d'un SAV pendant 24 mois.

Autre point concernant cette offre, tous les smartphones restitués seront recyclés et proposés en reconditionné dans la boutique de Free Mobile.