23 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Free franchit une nouvelle étape dans la 5G : lancement de la 5G SA à l'échelle nationale

Free, qui se targue d’être à la tête du plus grand réseau 5G de France, vient de marquer un nouveau tournant dans la téléphonie mobile en déployant la 5G SA (Standalone Access) sur l'ensemble de son réseau 3,5 GHz.

Cette avancée technologique majeure, qui nécessite des investissements considérables, positionne Free comme le premier opérateur français à offrir à ses abonnés les bénéfices de cette nouvelle génération de réseau mobile.

La 5G SA se distingue de la 5G NSA par son architecture entièrement dédiée, offrant ainsi des performances optimisées en termes de débit, de latence et de fiabilité. Cette technologie ouvre la voie à de nombreuses applications dans des domaines aussi variés que l'industrie, la santé, la ville intelligente ou encore le divertissement.

Les principaux avantages de la 5G SA pour les utilisateurs :

Débits plus rapides : Idéal pour le streaming vidéo en haute définition, les téléchargements volumineux et les jeux en ligne.

Idéal pour le streaming vidéo en haute définition, les téléchargements volumineux et les jeux en ligne. Latence réduite : Une réactivité accrue pour les applications en temps réel, comme la réalité virtuelle ou les téléopérations.

Une réactivité accrue pour les applications en temps réel, comme la réalité virtuelle ou les téléopérations. Fiabilité renforcée : Une meilleure qualité de service, notamment dans les zones à forte densité.

Un écosystème 5G en pleine expansion

Pour accompagner ce déploiement, Free propose une large gamme de smartphones compatibles 5G SA, notamment des modèles de la marque Samsung. Les abonnés Free 5G peuvent dès à présent bénéficier de cette nouvelle technologie sans surcoût en activant simplement l'option dans leur espace client.

Free lance également la VoNR (Voice over New Radio) en France. Cette nouvelle technologie permet la prise en charge de la communication vocale sur un réseau 5G. Elle présente plusieurs avantages : un temps d'établissement des appels plus rapides, un temps de latence réduit, une meilleure qualité de la voix ou encore une autonomie renforcée de la batterie du téléphone.