18 octobre 2024 à 06h12 par La rédaction | 18 octobre 2024 à 08h13

Free frappe fort en passant à 350 Go par mois d'Internet inclus dans son forfait à 19,99 euros

Dans un marché de la téléphonie mobile toujours plus compétitif, Free vient de revoir à la hausse la data de son offre à 19,99€ par mois. Les abonnés pourront désormais profiter de 350 Go d'internet en 4G/5G, soit une augmentation de 50 Go par rapport à l'offre précédente.

Cette hausse de l'enveloppe data, sans impact sur le prix, devrait ravir les utilisateurs les plus gourmands en internet mobile. Les autres services inclus dans le forfait, tels que les appels et SMS illimités en France et les DOM ainsi que les 35 Go depuis l'étranger depuis 110 destinations, restent inchangés.

Rappelons que Free a récemment frappé fort en proposant Free Family, une offre sur mesure pour les familles. En combinant les offres box et mobile, les clients peuvent réaliser jusqu'à 480€ d'économies la première année. De quoi alléger considérablement le budget mensuel.

Cette nouvelle évolution s'inscrit dans la stratégie de Free d'ajouter sans cesse de nouveaux services dans son Forfait Free sans en changer son prix. Depuis son lancement sur le marché du mobile en 2012, Free n'a pas touché aux prix de ses deux forfaits (19,99€/mois et 2€/mois) et a pris l'engagement de ne pas y toucher jusqu'en 2027.

Free Mobile couvre aujourd'hui 99% de la population française en 4G et 94% en 5G. Dans une compétition acharnée pour offrir la meilleure couverture 5G, Free se démarquait avec la mise en service de 19 542 sites 5G au 1er juin 2024.

En ce qui concerne ses boutiques, Free a fait le choix de déployer son propre réseau de distribution. Plus de 150 boutiques maillent aujourd'hui tout le territoire.