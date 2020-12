16 décembre 2020 à 05h00 par Philippe

Free lance ses forfaits 5G

Free vient d'ouvrir son réseau 5G et propose un seul Forfait qui inclut la 5G sans surcoût, avec l’Internet mobile illimité pour les abonnés Freebox. Le trublion des télécoms a fait le choix de démocratiser l’accès à la 5G en maintenant ses prix, en augmentant le volume de données (fair use data) et en incluant la 5G dans le Forfait Free.

Les nouveaux abonnés au Forfait mobile Free vont donc bénéficier du Forfait Free 5G avec une offre à 19,99 €/mois avec 150 Go. La 5G est illimitée pour les abonnés FreeBox Pop pour 9,99 € par mois. En ce qui concerne les abonnés FreeBox, la 5G est également illimitée pour 15,99 € par mois.

Avec 5 255 sites actifs, l'opérateur couvre 40% de la population qui est déjà couverte. Pour son réseau 5G, Free utilise les fréquences de la bande 700 MHz, ainsi que la bande des 3,5 GHz acquise au terme des enchères en 2020. Suite aux dernières enchères, l’Arcep a délivré le 12 novembre derniers à chacun des opérateurs une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, le Groupe Iliad a acquis 70 MHz des fréquences 3,4 - 3,8 GHz, soit 23% des fréquences disponibles dans le cadre de cette procédure. A l'issue de cette phase d'enchère principale, le Groupe est donc lauréat de 2 blocs de 10 MHz pour un montant de 252 millions d'euros, à payer sur 4 ans.

Free propose une gamme de smartphones 5G à partir de 319€.