16 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Free lance une remise exclusive pour ses abonnés sur son offre de smartphones reconditionnés

Les smartphones reconditionnés sont de en plus prisés par consommateurs et Free l'a très bien compris. CertiDeal, qui est une plateforme française dans la vente en ligne de smartphones, tablettes, et accessoires reconditionnés, vient de passer un partenariat avec l'opérateur Free.

Les abonnés mobile de l'opérateur vont désormais pouvoir accéder à une offre élargie de smartphones reconditionnés. CertiDeal offre aux abonnés Mobile Free éligibles une remise exclusive d'au moins 10% sur ses smartphones reconditionnés, ce qui leur permet de bénéficier des meilleurs tarifs du marché.

Voici un comparatif des prix entre plusieurs reconditionneurs :

Ces offres citées en exemple ci-dessus sont réservées aux abonnés mobile Free au Forfait Free à 19,99€/mois (15,99€/mois pour les abonnés Freebox ou 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop) ou à la Série Free (tarif au 13/06/2022 : 9,99€/mois pendant un an puis 19,99€/mois) sans impayés en cours et sans smartphone déjà en cours de paiement auprès de Free Mobile.

Les abonnés Free ont ainsi accès à un smartphone reconditionné garantis 24 mois à un tarif avantageux. Grâce à un processus de certification réalisé en interne dans les ateliers de la plateforme, chaque smartphone est testé, vérifié et validé par un expert avant d'être mis en vente jusqu'à 70% moins cher qu'un appareil neuf.

Cette nouvelle offre vient s'inscrire dans la continuité des 10 engagements de Free pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2035 annoncés en janvier 2021, et plus particulièrement de l'engagement n°5, " Promouvoir une politique commerciale éco-responsable ".