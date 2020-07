13 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

Free se met à l'heure de l'eSIM et de la VoLTE

Free Mobile a longtemps fait cavalier seul, mais l'opérateur a changé son fusil d'épaule sur la question de l'eSIM. À l'instar des autres acteurs historiques des télécommunications en France, la firme de Xavier Niel va enfin proposer la carte SIM embarquée. Le fondateur l'a annoncé officiellement en aval de la présentation de la Freebox Pop, en début de semaine. "On espérait lancer l'eSIM en juin… J'espère que ça se fera avant la fin de l'été".

Après la réduction des formats de la carte SIM au fil des années, l'eSIM est une petite révolution. Cette carte sim " virtuelle " est directement intégrée à l'appareil mobile durant sa fabrication. Grâce à cette évolution, il n'est plus nécessaire de recevoir une carte physique pour l'insérer dans son terminal. L'avantage de l'eSIM est donc d'être résolument tournée vers la praticité, notamment en vue de la démocratisation des objets connectés. Les bracelets et autres montres connectés peuvent en effet profiter d'internet sans avoir besoin d'un point Wi-Fi, comme c'est déjà le cas des Apple Watch notamment.

Des années durant, Free Mobile voyait l'eSIM d'un mauvais oeil d'un point de vue commercial. Le producteur intégrant directement la technologie dans son appareil, l'opérateur mobile en devient dépendant, tout comme l'utilisateur. Xavier Niel craignait évidemment de devoir donner beaucoup d'argent à des fabricants comme Samsung ou Apple. Face à la demande des utilisateurs et pour évoluer avec son temps, la tête pensante de l'opérateur s'est toutefois ravisé.

Si Free n'est toujours pas emballé par l'eSIM, l'opérateur va donc sauter le pas. Mais à quel prix ? Chez l'opérateur, la carte SIM dite classique est vendue pour la bagatelle de 10 euros, comme c'est généralement chez ses concurrents. Pour cette nouvelle technologie, les prix oscillent généralement entre 10 et 30 euros en fonction des forfaits et des opérateurs. Mais Xavier Niel assure que ce service ne sera pas facturé à un coût aussi élevé, l'idée étant que la nouvelle génération de cartes SIM reste aussi accessible que les modèles précédents.

Outre l'eSIM, le trublion des télécoms a fait d'une pierre deux coups en annonçant la prise en charge de la VoLTE (Voice over LTE) sur son réseau d'ici la fin de l'année. Cette technologie permet de transporter la voix, et donc de passer des appels téléphoniques, directement sur le réseau 4G et non plus 3G. Proposée depuis des années chez les concurrents historiques, cette innovation n'avait toujours pas fait son trou chez Free Mobile.

Plus lent que ses concurrents au niveau de la mise en place de ces deux avancées, Free Mobile n'a pas d'autre choix que de se mettre à la page puisque la 5G, qui est censée débarquer en fin d'année en France, nécessite la VoLTE. Ainsi, les communications chez Free seront bientôt de meilleure qualité, et surtout plus rapides.