03 juin 2026 à 00h00 par La rédaction

Free mise sur la 5G et les forfaits illimités pour poursuivre sa croissance en France

Iliad a démarré l’année 2026 sur une note positive en France. À travers sa marque Free, le groupe met en avant une activité mobile solide, portée par la progression de la 5G, la stabilité de sa base d’abonnés et le lancement de nouvelles offres destinées aussi bien au grand public qu’aux entreprises.

Au premier trimestre 2026, Free estime avoir amélioré sa dynamique commerciale par rapport à la même période l’an dernier. L’opérateur souligne notamment la progression continue des usages 4G et 5G : désormais, 78 % de ses abonnés mobiles utilisent ces réseaux. Cette montée en gamme contribue aussi à réduire le taux de résiliation des clients.

Free conserve par ailleurs une base mobile stable avec 15,7 millions d’abonnés forfaits en France à fin mars 2026. Dans le détail, le célèbre Forfait Free 4G/5G représente 12,2 millions d’abonnés, tandis que les forfaits voix et cartes prépayées regroupent encore 3,5 millions de clients.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires mobile facturé aux abonnés progresse de 1,1 % sur un an. Une croissance modérée mais notable dans un marché français toujours marqué par une forte concurrence entre opérateurs.

Le fait marquant du trimestre reste surtout le lancement de Free Max. Avec cette nouvelle formule à 29,99 euros par mois, Free propose de l’internet mobile illimité en France et dans plus de 135 destinations. L’offre est également accessible aux clients professionnels via Free Pro.

À travers ce forfait, Free cherche clairement à renforcer son positionnement sur le haut de gamme, tout en conservant son image historique d’opérateur agressif sur les prix et généreux sur les services.

Le groupe continue aussi d’accélérer dans les services numériques. Sa filiale cloud Scaleway a notamment été sélectionnée par la Commission européenne pour fournir une plateforme souveraine de cloud public dans le cadre du programme Cloud III.

Côté finances, iliad souligne également une amélioration de sa rentabilité et de sa structure financière au premier trimestre 2026. Le groupe affirme ainsi poursuivre ses investissements dans les réseaux, le cloud et l’intelligence artificielle afin de préparer sa croissance future.

Dans un marché français arrivé à maturité, Free continue donc de miser sur la 5G, les forfaits premium et les infrastructures numériques pour maintenir sa dynamique.