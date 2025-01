10 janvier 2025 à 09h11 par La rédaction | 10 janvier 2025 à 10h17

Free Mobile 2027, même prix, plus de services : c'est promis !

Dans un communiqué publié jeudi 9 janvier, Free Mobile a mis en avant sa fidélité à l'engagement pris il y a trois ans de ne pas revoir à la hausse les tarifs de ses deux offres. L'opérateur a réaffirmé sa volonté de maintenir cette politique tarifaire jusqu'à l'horizon 2027. Une promesse qu'il tient qu'il entend bien honorer dans les années à venir.

Une offre sans cesse enrichie

Depuis son lancement en 2012, Free a constamment enrichi son Forfait Free 5G sans augmenter son tarif. En 2024, cet engagement a continué avec plusieurs nouveautés majeures pour ses abonnés. Rappelons qu'en 2024, l’enveloppe d’Internet du Forfait Free 5G a été augmentée à deux reprises, passant de 250 Go à 300 Go en mai, puis à 350 Go en octobre, toujours sans surcoût.

Free a également ajouté 13 nouvelles destinations en roaming, portant à plus de 110 le nombre total de destinations incluses dans l’enveloppe Internet à l’étranger (35 Go/mois). Parmi ces nouvelles destinations : la Bolivie, le Panama, l’Indonésie, la Corée du Sud ou encore Monaco.

En janvier 2024, l’application TV OQEE by Free a été intégrée au Forfait Free 5G, donnant accès à 230 chaînes TV et plus de 500 films et séries. De plus, l’application Free FOOT a été lancée pour les amateurs de football, avec l’accès à la Ligue 1 McDonald’s, accessible à tous, quel que soit l’opérateur.

Un réseau 5G toujours plus performant

Free a indiqué qu'il va poursuire également sa stratégie d’innovation sur son réseau 5G/4G, avec plusieurs réalisations majeures en 2024. Il faut savoir que fin 2024, Free couvrait près de 95% de la population en 5G, conservant ainsi le titre du plus grand réseau 5G de France en nombre de sites.

En septembre 2024, Free est aussi devenu le premier opérateur à proposer la 5G 3,5 GHz SA (Standalone Access) à l’échelle nationale pour ses abonnés au Forfait Free 5G. De plus, Free a été le premier à lancer la VoNR (Voice over New Radio) en France.

L’opérateur a également introduit le RCS sur iPhone, ainsi que les SMS sur WiFi et LTE, pour les utilisateurs iOS et Android.