19 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Free Mobile : 63 000 nouveaux abonnés en un an

Le groupe Iliad vient de publier ses résultats pour l'année 2020. Sur le mobile, on constate que la base d'abonnés mobiles totale progresse de 63 000 abonnés nets sur 12 mois.

Malgré tout, le forfait 4G/5G illimitée (50/100/150 Go pour les non abonnés Freebox) continue de progresser avec un gain de 386 000 abonnés nets sur l'année dont 60 000 au 4ème trimestre. A fin décembre 2020, ils représentaient 64,0% de la base d'abonnés mobiles contre 61,4% à fin 2019. La base d'abonnés mobiles totale progresse de 63 000 abonnés nets sur 12 mois malgré une perte nette de 100 000 abonnés nets au 4ème trimestre.

La croissance du chiffre d'affaires facturé aux abonnés a atteint 7,1% au 4ème trimestre reflétant une hausse organique de l'ARPU de 6,5% à 11,0 euros consécutive à la poursuite de la conversion des abonnés Forfait Série Free au Forfait 4G/5G illimitée après 12 mois.

Au 31 décembre 2020, le Groupe comptait 13,4 millions d'abonnés mobiles, dont 8,6 millions d'abonnés au Forfait Free 4G/5G illimitée (50/100/150 Go pour les non abonnés Freebox). La perte de 100 000 abonnés nets au 4ème trimestre est essentiellement attribuable à une régularisation des abonnés 2€ dans le cadre de la crise Covid-19.

Au cours de l'année 2020, Free a déployé plus de 2 300 nouveaux sites actifs. A fin décembre 2020, le Groupe disposait de 19 385 sites en France métropolitaine dont plus de 18 700 déployés en 4G. Le réseau mobile couvrait à fin 2020 98,7% de la population en 3G et 98,3% en 4G.