16 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Free mobile : 80 000 nouveaux abonnés en 6 mois

Le groupe Iliad vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2020. Sur le mobile, on constate une hausse de 5,2% du chiffre d'affaires facturé aux abonnés. Par contre, l'impact de la crise COVID-19 s'est fait ressentir au 2ème trimestre où la hausse du chiffre d'affaires facturé aux abonnés n'a atteint que 0,7%. L'impact de la crise COVID-19 a amputé le chiffre d'affaires facturé aux abonnés d'environ 20 millions d'euros.

Sur le Mobile, le Groupe confirme son redressement commercial avec un gain net d'abonnés pour le 3ème trimestre consécutif avec 80 000 nouveaux abonnés. Free a recruté 205 000 abonnés nets sur les offres 4G dont 105 000 au second trimestre, soit près de 8,4 millions d'abonnés à fin juin. L'ARPU mobile facturé aux abonnés est en hausse de 3,3% en un an, à 10,2 euros en moyenne au 2ème trimestre.

A fin juin, le Groupe comptait plus de 18 200 sites en métropole (dont près de 16 700 sites 4G). Le réseau mobile du Groupe couvre désormais 98,2% de la population en 3G et 97,3% en 4G. L'opérateur prévoit 25 000 sites en 2024 et une part de marché mobile de 25% à long terme.