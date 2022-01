12 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Free Mobile fête ses 10 ans

A l’occasion de ses 10 ans, Free Mobile booste de nouveau le Forfait Free en data. Il passe à 210 Go/mois en 5G automatiquement sans surcoût pour les abonnés Free et pour les nouveaux abonnés.

Du 10 au 18 janvier, la série Free est quant à elle proposée aux nouveaux abonnés avec 100 Go de data (+ 10 Go de roaming) à 10,99€/mois pendant 1 an (puis Forfait Free 5G 19,99€).

Du 10 au 19 janvier, des remises exceptionnelles sont par ailleurs proposées aux abonnés et prospects sur plusieurs smartphones de l’offre Free Flex, en boutique et sur free.fr.

Enfin, Free Mobile lance un jeu-concours sur les réseaux sociaux du 10 au 14 janvier avec 10 smartphones 5G à gagner.

10 ans après...

Au niveau de son infrastructure réseau, l’opérateur dispose à ce jour plus de 21 600 sites en France et bénéficie notamment du plus grand réseau 5G en nombre de sites, avec 12 000 sites 5G Free dont 2 514 en 3,5 GHz. Free Mobile couvre aujourd’hui 99% de la population française en 4G et 77% en 5G.

Free Mobile vise désormais plus de 25 000 sites partout en France en 2023. Ces efforts de déploiement concernent en effet tous les territoires, notamment les plus ruraux. Depuis la signature du New Deal Mobile, Free Mobile a construit plus de 5 000 nouveaux sites dans les zones peu ou pas couvertes.

En ce qui concerne ses boutiques, Free a fait le choix de déployer son propre réseau de distribution. Plus de 150 boutiques maillent aujourd’hui tout le territoire.