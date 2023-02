01 février 2023 à 00h15 par Philippe

Free Mobile : l'eSim est enfin disponible via l'Espace Abonné

Les abonnés Free peuvent directement basculer sur une eSIM depuis l'espace client Free Mobile. Désormais, Il est possible de passer facilement sur une carte SIM virtuelle si vous êtes déjà abonné.

L'arrivée de cette technologie aura mis beaucoup plus de temps à être proposée chez Free par rapport à ses concurrents.

Depuis novembre dernier, la manipulation était directement possible depuis l'espace client. Cependant, l'abonné devait ensuite passer via le service client de l'opérateur afin d'activer l'eSIM.

Pour en bénéficier, si vous êtes déjà abonné et que vous souhaitez changer votre carte SIM pour une eSIM. Il suffit de se connecter sur l'Espace Abonné mobile. Ensuite, il faut se rendre dans la rubrique Mon offre et de commander une nouvelle SIM ou eSIM. Le format eSIM doit être validé.

Pour installer l'eSIM sur un smartphone, il suffit de se rendre sur la page eSIM, de scanner le QR code de téléchargement avec l'appareil photo du téléphone et de saisir le code de confirmation affiché dans l'Espace Abonné.

Si vous êtes déjà abonné et que vous souhaitez souscrire une eSIM sur une nouvelle ligne. Pour cela, il faut se connecter sur l'Espace Abonné mobile et se rendre dans la rubrique Mon compte/Mes lignes secondaires pour commander une nouvelle ligne. Il suffit ensuite de choisir le forfait et le format eSIM pour finaliser la souscription. L'eSIM est vendue au prix de 10 euros.

A quoi sert l'eSIM ?

Elle a l'avantage d'être dématérialisée pour stocker les informations d'identification d'un abonnement de téléphonie mobile dans le téléphone lui-même. Elle remplace la carte SIM physique traditionnelle et peut être activée ou désactivée à distance sans avoir à changer de carte SIM physique.

L'eSIM est donc une carte SIM directement intégrée dans votre appareil par le constructeur. Le fonctionnement de l'eSIM est identique à une carte SIM physique. Seule l'installation du profil utilisateur et l'activation sont modifiées.